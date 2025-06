VÍDEO: Forte neblina provoca acidente entre carretas e deixa motorista ferido

A intensa neblina registrada na manhã desta quarta-feira (11) foi um dos fatores que contribuíram para um grave acidente envolvendo duas carretas na MS-276, entre os municípios de Batayporã e Anaurilândia. A colisão ocorreu por volta das 7h40 e deixou um motorista ferido.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, uma das carretas seguia no sentido Anaurilândia quando, durante uma tentativa de ultrapassagem feita pela outra carreta, houve o choque frontal. O condutor que realizava a manobra afirmou que recebeu sinal de outro motorista para ultrapassar, mas, devido à visibilidade quase nula, não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, a frente de um dos veículos ficou completamente destruída. O motorista ferido foi socorrido inicialmente por populares e, em seguida, levado para um hospital em Nova Andradina. Ele sofreu fratura no osso do rosto, mas está fora de risco e permanece sob observação médica.

O outro condutor saiu ileso. O trânsito ficou interditado nos dois sentidos e equipes da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros atuaram na sinalização e liberação da via, que chegou a registrar congestionamento por vários quilômetros.

Alerta

As autoridades alertam os motoristas para redobrarem a atenção ao trafegar pela MS-276, especialmente em dias com neblina densa e baixa visibilidade.

Confira imagens de como estava o tempo no momento do acidente: