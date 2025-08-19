Veículos de Comunicação
TEMPO SECO

VÍDEO: Incêndio atinge área de vegetação na Av. Gabriel del Pino

Fogo durou cerca de uma hora e se espalhou rapidamente por vegetação seca

Duda Schindler

Incêndio começou em uma árvore - Foto: Rodrigo Moreira/ RCN67
Um incêndio atingiu uma árvore na Avenida Gabriel del Pino, no Parque Dallas, em Campo Grande, por volta das 17h45 desta terça-feira (19). As chamas se propagaram rapidamente devido à vegetação seca e ao vento forte, chegando próximo a cabos de telefonia e internet.

Incêndio foi controlado após uma hora pelo Corpo de Bombeiros – Vídeo: Rodrigo Moreira

O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros após cerca de uma hora, e as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Outras ocorrências

No mesmo dia, outras ocorrências foram registradas. Um incêndio atingiu a área verde ao lado da Associação Nipo-Brasileira, mobilizando 15 bombeiros e cerca de 15 mil litros de água. Apesar da rapidez com que o fogo avançou, o clube não sofreu danos.

Ainda durante a tarde, um incêndio em vegetação atingiu a área próxima à Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis Novo Horizonte. Equipes da Solurb e bombeiros usaram mangueiras de alta pressão para proteger os materiais próximos à cerca da unidade de triagem.

As ocorrências acontecem em meio a um período de tempo seco em Campo Grande, com umidade do ar em 19%. A cidade também está sob alerta laranja de vendaval, com ventos que podem variar entre 60 km/h e 100 km/h, condição que contribui para a rápida propagação das chamas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

