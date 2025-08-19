VÍDEO: Incêndio atinge área de vegetação na Av. Gabriel del Pino

Um incêndio atingiu uma árvore na Avenida Gabriel del Pino, no Parque Dallas, em Campo Grande, por volta das 17h45 desta terça-feira (19). As chamas se propagaram rapidamente devido à vegetação seca e ao vento forte, chegando próximo a cabos de telefonia e internet.

Incêndio foi controlado após uma hora pelo Corpo de Bombeiros – Vídeo: Rodrigo Moreira

O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros após cerca de uma hora, e as causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Outras ocorrências

No mesmo dia, outras ocorrências foram registradas. Um incêndio atingiu a área verde ao lado da Associação Nipo-Brasileira, mobilizando 15 bombeiros e cerca de 15 mil litros de água. Apesar da rapidez com que o fogo avançou, o clube não sofreu danos.

Ainda durante a tarde, um incêndio em vegetação atingiu a área próxima à Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis Novo Horizonte. Equipes da Solurb e bombeiros usaram mangueiras de alta pressão para proteger os materiais próximos à cerca da unidade de triagem.

As ocorrências acontecem em meio a um período de tempo seco em Campo Grande, com umidade do ar em 19%. A cidade também está sob alerta laranja de vendaval, com ventos que podem variar entre 60 km/h e 100 km/h, condição que contribui para a rápida propagação das chamas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).