Violência contra crianças cresce em MS e expõe falhas na proteção familiar

A violência contra crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul segue tendência nacional de crescimento e acende alerta entre especialistas. Dados publicados no Atlas da Violência 2025, compilados entre 2013 e 2023, revelam que a maior parte dos casos ocorre dentro do próprio lar.

Segundo informações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), 67,8% das agressões contra crianças de 0 a 4 anos e 65,9% contra crianças de 5 a 14 anos aconteceram dentro de casa.

O perfil da violência muda conforme a idade da vítima. Crianças pequenas são, sobretudo, vítimas de negligência, enquanto adolescentes sofrem mais com violência física. Em 2023, o Brasil registrou 115 mil casos de violência não letal contra pessoas de até 19 anos, sendo mais de 35 mil ocorrências envolvendo crianças de até 4 anos – um aumento de 32,7% em relação ao ano anterior.

No recorte estadual, a violência doméstica é predominante. Em dez anos, 79,5% dos casos registrados entre bebês e crianças até 4 anos foram cometidos por familiares. Entre adolescentes, a proporção também é alta: 44,9% dos registros se referem a violência no âmbito familiar.

Além das agressões físicas, o relatório chama atenção para o impacto da violência psicológica e sexual. Meninas são as principais vítimas: elas representam mais de 86% dos casos de violência sexual e 72% dos registros de violência psicológica.

Especialistas alertam para as consequências desses abusos. Entre 2013 e 2023, o número de suicídios de crianças e adolescentes no Brasil aumentou 42,7%.

Em Mato Grosso do Sul, apesar de variações nos registros ano a ano, o estado apresenta uma das taxas mais elevadas do país em violência letal contra jovens.