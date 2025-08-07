Yeltsin Jacques é convocado para o Mundial de Atletismo Paralímpico na Índia

O corredor Yeltsin Jacques vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico, que será realizado entre os dias 27 de setembro e 5 de outubro, em Nova Deli, na Índia. O sul-mato-grossense está entre os 50 atletas convocados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), ao lado de 10 atletas-guia.

Natural de Campo Grande, Yeltsin é bicampeão paralímpico nos 1.500 metros da classe T11, para atletas com deficiência visual. Ele venceu a prova nos Jogos de Paris, em 2024, superando seu próprio recorde mundial. Na ocasião, completou a prova em 3min55s82, superando o tempo anterior, registrado em Tóquio-2020.

Com 33 anos, o atleta soma quatro medalhas paralímpicas e se prepara para disputar seu sexto Mundial. Segundo ele, a convocação reforça o compromisso com o alto rendimento. “Sou o atual campeão e sei que tenho que dar o melhor, porque hoje também sou referência para outros atletas que buscam me superar”, afirmou.

Yeltsin compete ao lado do guia Guilherme Santos. A parceria consolidada entre os dois também será vista no Mundial. Além de Guilherme, os guias Maurinaldo dos Santos e Edelson de Ávila Almeida, também de Mato Grosso do Sul, foram convocados.