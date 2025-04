Mato Grosso do Sul bate recorde histórico na abertura de empresas em março

A Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) registrou 1.201 novas empresas no mês de março, alcançando o maior número para o período desde o início da série histórica, há 25 anos.

Esse desempenho consolidou um primeiro trimestre inédito: nos três primeiros meses de 2025, o número de registros superou a marca de mil por mês — 1.298 em janeiro, 1.251 em fevereiro e os 1.201 de março, somando 3.750 novas firmas no estado.

Desde 2017, o movimento tem sido de alta contínua, com recordes anuais sucessivos. Em 2023, a Jucems ultrapassou pela primeira vez a marca de 10 mil registros em um ano, com 10.117 empresas abertas. Esse total foi superado em 2024, que fechou com 11.164 registros. Agora, com a média mensal acima de mil, a expectativa é que 2025 quebre mais uma vez esse recorde.

Segundo o presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, o cenário deve continuar positivo. “A perspectiva de crescimento se mantém. A Junta Comercial se compromete a cada vez mais investir em inovações tecnológicas, neste ano estamos ainda procurando partir para a inteligência artificial de forma a simplificar a vida do empresário”, destacou.

Serviços dominam os novos registros

O setor de Serviços concentra a maioria das aberturas, com 911 novos negócios. Em seguida vêm o Comércio, com 252 registros, e a Indústria, com 38.

Entre os destaques por atividade estão os serviços combinados de escritório e apoio administrativo (58), a preparação de documentos (58), consultas médicas (50), holdings não-financeiras (37), cultivo de soja (28), odontologia (26), transporte rodoviário de cargas (23), restaurantes (21) e treinamentos profissionais (20).

Campo Grande lidera a abertura de empresas no mês de março, com 463 registros. Na sequência aparecem Dourados (133), Chapadão do Sul (123), Três Lagoas (62), Naviraí (32), Ponta Porã (23), Nova Andradina (22), Maracaju (20), Sidrolândia (18), Corumbá (15), Coxim (14), Inocência (13), São Gabriel (12) e Amambai (10).