Mato Grosso do Sul começará a vacinação contra bronquiolite

Mato Grosso do Sul recebe 10.755 doses da vacina contra o Vírus Sindical Respiratório (VSR), principal agente causador da bronquiolite em recém-nascidos e lactentes. O imunizante enviado pelo Ministério de Saúde chega nesta quarta-feira (3), através da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES).
A chegada das vacinas marca o início da oferta do imunizante pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso do Sul. As doses serão conferidas e armazenadas, os municípios deverão realizar a retirada das doses na Rede de Frio estadual, conforme cronograma.
PROTEÇÃO DOS BEBÊS
A vacina é destinada a gestantes a partir da 28ª semana. A imunização durante a gravidez é uma estratégia essencial, pois garante a transferência de anticorpos para o bebê pela placenta, garantindo a proteção do recém-nascido desde o nascimento.
Neste período que a criança está mais vulnerável a infecções respiratórias, sendo o Vírus Sindical Respiratório responsável por 60% das pneumonias em menores de 2 anos.
O gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, ressalta a nova campanha e o impacto na saúde de gestantes.
“Esta vacina é um marco na saúde pública, pois nos permite intervir na proteção do bebê antes mesmo do nascimento. Estruturamos toda a rede e capacitamos os 79 municípios para garantir que o imunizante chegue de forma rápida e segura. É fundamental que as gestantes a partir da 28ª semana procurem a unidade de saúde, pois essa dose será determinante para reduzir internações, evitar complicações graves e salvar vidas de nossos recém-nascidos contra a bronquiolite”, explica.
LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
As equipes de saúde da SES foram treinadas para garantir a implantação segura e eficiente da vacinação. O fluxo foi alinhado com os municípios e organizado a rede de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
As equipes receberam orientações sobre o acolhimento das gestantes, a conferência da idade gestacional, a organização das salas de vacina, o registro adequado das doses e a priorização do atendimento no pré-natal. Os procedimentos de triagem e aplicação também foram padronizados para assegurar uniformidade e qualidade em todo o Estado.
Com a chegada da remessa nesta quarta-feira (3), a distribuição para os 79 municípios do estado será iniciada a partir de quinta-feira (4), seguindo um fluxo descentralizado:
A distribuição da 1ª Remessa será destinada aos municípios, com base no público-alvo de gestantes a partir de 28 semanas.
*Com informações do Governo do Estado de MS