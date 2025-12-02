Mato Grosso do Sul começará a vacinação contra bronquiolite

Mato Grosso do Sul recebe 10.755 doses da vacina contra o Vírus Sindical Respiratório (VSR), principal agente causador da bronquiolite em recém-nascidos e lactentes. O imunizante enviado pelo Ministério de Saúde chega nesta quarta-feira (3), através da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES).

A chegada das vacinas marca o início da oferta do imunizante pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso do Sul. As doses serão conferidas e armazenadas, os municípios deverão realizar a retirada das doses na Rede de Frio estadual, conforme cronograma.

PROTEÇÃO DOS BEBÊS

A vacina é destinada a gestantes a partir da 28ª semana. A imunização durante a gravidez é uma estratégia essencial, pois garante a transferência de anticorpos para o bebê pela placenta, garantindo a proteção do recém-nascido desde o nascimento.

Neste período que a criança está mais vulnerável a infecções respiratórias, sendo o Vírus Sindical Respiratório responsável por 60% das pneumonias em menores de 2 anos.

O gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, ressalta a nova campanha e o impacto na saúde de gestantes.