Mato Grosso do Sul confirma quase 5 mil casos de dengue e seis mortes por chikungunya

Mato Grosso do Sul já contabiliza 4.796 casos confirmados de dengue em 2025, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta sexta-feira (23).

O número de casos prováveis da doença chega a 12.250. Até o momento, o estado também registra 12 mortes confirmadas em decorrência da dengue e outros nove óbitos seguem em investigação.

De acordo com os dados, os municípios com menor incidência nos últimos 14 dias incluem Itaquiraí, Caarapó, Laguna Carapã, Maracaju, Japorã, Anastácio, Paranhos, Nioaque, Deodápolis, Iguatemi, Coronel Sapucaia, Sidrolândia, Cassilândia, Aquidauana, Ribas do Rio Pardo, Amambai, Dourados, Nova Andradina e Naviraí.

Já os óbitos foram registrados em Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Naviraí e Água Clara. Entre as vítimas, quatro apresentavam comorbidades.

Vacinação avança

A campanha de vacinação contra a dengue segue em andamento. Segundo o boletim, 167.101 doses já foram aplicadas em Mato Grosso do Sul, que recebeu um total de 241.030 vacinas do Ministério da Saúde.

O esquema vacinal é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

A vacinação é recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue.

Chikungunya também preocupa

Além da dengue, Mato Grosso do Sul enfrenta a circulação intensa de chikungunya. O estado já soma 10.194 casos prováveis da doença, sendo 2.701 confirmados. Entre os casos confirmados, destacam-se 28 infecções em gestantes.

O boletim epidemiológico também aponta que seis mortes foram confirmadas em decorrência da chikungunya, ocorridas nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos e Fátima do Sul. Assim como na dengue, quatro das vítimas apresentavam comorbidades.

