ESPORTE

Mato Grosso do Sul conquista 35 medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo

Equipe levou sete ouros, 11 pratas e 17 bronzes em competição realizada no Rio Grande do Sul

Arthur Ayres

Delegação sul-mato-grossense celebra as 35 medalhas conquistadas na Copa do Brasil de Taekwondo - Foto: Divulgação/FTKDMS
Delegação sul-mato-grossense celebra as 35 medalhas conquistadas na Copa do Brasil de Taekwondo - Foto: Divulgação/FTKDMS

Equipe de Mato Grosso do Sul conquistou 35 medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo realizada em Canoas, no Rio Grande do Sul, entre os dias 19 e 23 deste mês. As medalhas foram conquistadas nas categorias de lutas e formas, de faixas coloridas e pretas.

Com a delegação composta por 50 integrantes incluindo dirigentes, técnicos e atletas, o taekwondo sul-mato-grossense foi bem representado na competição promovida pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD). O resultado expressivo de sete medalhas de ouro, 11 de prata e 17 de bronze reflete o comprometimento de técnicos e atletas.

A participação na Copa do Brasil proporcionou aos atletas do estado a oportunidade de demonstrar o talento e fortaleceu a representação do estado no cenário nacional do taekwondo. A equipe de Mato Grosso do Sul teve apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC) e da Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

*Com informações da FTKDMS

