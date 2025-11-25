Mato Grosso do Sul conquista 35 medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo

Equipe de Mato Grosso do Sul conquistou 35 medalhas na Copa do Brasil de Taekwondo realizada em Canoas, no Rio Grande do Sul, entre os dias 19 e 23 deste mês. As medalhas foram conquistadas nas categorias de lutas e formas, de faixas coloridas e pretas.

Com a delegação composta por 50 integrantes incluindo dirigentes, técnicos e atletas, o taekwondo sul-mato-grossense foi bem representado na competição promovida pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD). O resultado expressivo de sete medalhas de ouro, 11 de prata e 17 de bronze reflete o comprometimento de técnicos e atletas.

A participação na Copa do Brasil proporcionou aos atletas do estado a oportunidade de demonstrar o talento e fortaleceu a representação do estado no cenário nacional do taekwondo. A equipe de Mato Grosso do Sul teve apoio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC) e da Fundação do Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

*Com informações da FTKDMS