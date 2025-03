Mato Grosso do Sul conquista título geral no Campeonato Brasileiro de Judô da Região IV

Mato Grosso do Sul encerrou o Campeonato Brasileiro de Judô – Região IV com o título de campeão geral, após somar 94 medalhas na competição realizada no último fim de semana em Ji-Paraná, Rondônia.

O desempenho garantiu ao estado a liderança isolada no ranking por estados, à frente do Distrito Federal, com 81 medalhas, e de Mato Grosso, que fechou o pódio geral com 58.

O evento reuniu 676 atletas de sete estados — Acre, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Tocantins — e é considerado uma das principais competições regionais do calendário da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

MS conquistou 32 medalhas de ouro, 27 de prata e 35 de bronze, destacando-se especialmente nas categorias de base e na categoria sênior.

Na elite do judô, cinco ouros foram conquistados por sul-mato-grossenses, com nomes como Camila Gebara Nogueira Yamakawa (+78kg), Isac Garcia Ribeiro Bignardi (-73kg) e Jose Marco Pereira Leite Demarco (-90kg) liderando o grupo de destaque.

Além da performance dos atletas sêniores, o domínio de Mato Grosso do Sul foi reforçado nas categorias sub-13, sub-15, cadete e júnior, com medalhistas em praticamente todos os pesos.

A competição, organizada pela CBJ, serviu também como seletiva para eventos nacionais e internacionais, colocando os campeões em destaque no cenário do judô brasileiro.

*Com informações da Fundesporte