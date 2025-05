Mato Grosso do Sul cria mais de 5,7 mil empregos com carteira assinada em abril

Mato Grosso do Sul terminou o mês de abril com a criação de 5.701 novos empregos com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O resultado mantém o estado entre os líderes nacionais na geração proporcional de postos formais: com crescimento de 0,83%, MS ficou em 4º lugar no ranking de variação relativa e 13º em saldo absoluto.

O relatório, divulgado nesta sexta-feira (30) pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), mostra que o número de admissões (37.614) superou o de desligamentos (31.913), o que indica dinamismo no mercado local mesmo com recuos em alguns setores.

Setores que mais contrataram

Os segmentos com melhor desempenho foram os de Serviços (2.271 vagas), Indústria (1.366) e Construção Civil (718). Já os setores da Agricultura (-376) e do Comércio (-970) apresentaram saldos negativos.

No detalhamento, os subsetores com maior geração de empregos foram os de atividades profissionais, administrativas, financeiras e de comunicação (1.138 novas vagas), seguidos pela área de educação, saúde e serviços sociais (423).

Campo Grande lidera no estado

Entre os municípios, a capital Campo Grande foi a que mais criou postos de trabalho: 1.459. Na sequência estão Dourados (573), Três Lagoas (410), Aparecida do Taboado (313), Naviraí (293), Inocência (281) e Chapadão do Sul (260).

Quatro meses de crescimento

No acumulado de janeiro a abril de 2025, MS já soma 18.508 novos empregos formais, o que representa uma alta de 2,76% sobre o estoque de dezembro do ano anterior — desempenho que garante ao estado a 5ª colocação nacional nesse indicador.

Nível de escolaridade

O perfil das novas contratações mostra que a maioria dos postos foi ocupada por trabalhadores com ensino médio completo (3.289 vagas) e fundamental incompleto (842 vagas), refletindo a predominância de funções de nível operacional no mercado local.

Seguro-desemprego e assistência

Apesar do bom desempenho em admissões, o estado também registrou 7.459 requerimentos de seguro-desemprego em abril, sendo que a maioria veio dos setores de serviços (37,9%) e comércio (28,5%).

O número é inferior ao de março (8.525) e reflete uma leve melhora nos indicadores de empregabilidade.

*Com informações do Governo de MS