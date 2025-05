Mato Grosso do Sul é incluído em primeira leva de nomeações do Concurso Unificado

A publicação também confirma a distribuição das demais vagas entre estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia, Acre e Rio Grande do Sul. A lotação dos aprovados ocorre de forma gradual, a partir das necessidades apontadas pelas unidades regionais do ministério.

Na última sexta-feira (25), o governo federal já havia autorizado a nomeação de mais de 4,3 mil candidatos aprovados para cargos que não exigem curso de formação. A expectativa é que as primeiras posses ocorram ainda no mês de maio.

Enquanto isso, outros 2,3 mil candidatos seguem participando da etapa final do processo, que inclui curso de formação e provas objetivas com caráter classificatório e eliminatório. Só após essa fase é que os resultados finais serão homologados.

O anúncio da lotação também coincide com a divulgação de uma nova edição do concurso. A segunda fase, batizada de CNU 2, prevê a oferta de 3.352 vagas para 35 órgãos da administração federal. Do total, 2.180 vagas serão para contratação imediata — 1.672 para cargos de nível superior e 508 para nível intermediário. As outras 1.172 vagas irão compor cadastro reserva.

*Com informações da Agência Brasil