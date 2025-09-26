Mato Grosso do Sul encerra Jogos da Juventude 2025 com 35 medalhas e 6º lugar no ranking geral

Mato Grosso do Sul encerrou os Jogos da Juventude 2025 com 35 medalhas e o 6º lugar no ranking geral. O evento nacional terminou nesta quinta-feira (25), em Brasília, após a disputa do terceiro bloco de modalidades, que incluiu badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e voleibol.

A delegação sul-mato-grossense reuniu 215 pessoas entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 23 municípios do estado. Ao todo, foram conquistadas 11 medalhas de ouro, 8 de prata e 16 de bronze.

No handebol, a equipe feminina conquistou o ouro na 3ª divisão e a masculina ficou com o bronze na 2ª divisão. No vôlei feminino, a prata na 2ª divisão garantiu o acesso à 1ª divisão em 2026.

O judô somou cinco medalhas ao quadro geral e o badminton também teve destaque com ouro para a dupla Anthony Falcão e Paulo André na 2ª divisão.

Protagonismo jovem

Além do desempenho coletivo, os Jogos da Juventude revelaram histórias individuais. No badminton, Anthony Falcão, 16 anos, contou que começou a praticar o esporte na escola e hoje mantém uma rotina intensa de treinos. Já na ginástica rítmica, Ana Júlia Borges Nantes, 13 anos, conquistou prata nos aparelhos maças e bola, bronze no individual geral e ainda recebeu prêmio de melhor artístico.

Ana Júlia relatou que treina desde os 5 anos e buscava melhorar os resultados do ano anterior. Sua técnica, Maria Justina Gimenez, destacou que o desempenho da atleta ajuda a colocar Mato Grosso do Sul entre os melhores do país na modalidade e serve de inspiração para novas gerações.

Participação estadual

Os atletas sul-mato-grossenses competiram sob coordenação do Governo de Mato Grosso do Sul, representado por instituições ligadas ao esporte, e participaram de modalidades como natação, tênis de mesa, atletismo, ciclismo, wrestling, águas abertas, basquete, futsal e vôlei de praia.

*Com informações da Fundesporte