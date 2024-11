Mato Grosso do Sul enfrenta altas temperaturas neste início da semana

O calor intenso marca o início da semana em Mato Grosso do Sul, com temperaturas que podem alcançar os 40°C nesta segunda-feira (25).

O destaque está nas regiões pantaneira e sudoeste, que concentram as máximas mais elevadas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o aquecimento diurno pode favorecer a ocorrência de chuvas isoladas em algumas localidades.

Na Capital, Campo Grande, o dia começou com mínima de 20°C e pode atingir 37°C nos períodos mais quentes. Já no Pantanal, Corumbá e Aquidauana registram as temperaturas mais elevadas do dia, com máximas previstas de 39°C e mínimas entre 23°C e 24°C. Porto Murtinho, no sudoeste, lidera os termômetros com máxima de 40°C.

O leste do Estado também terá altas temperaturas, com Anaurilândia registrando mínima de 19°C e máxima de 34°C. Ao sul, cidades como Ponta Porã e Iguatemi apresentam mínimas de 20°C e máximas que chegam a 36°C. No norte e Bolsão, Coxim e Paranaíba terão mínimas entre 22°C e 23°C, e máximas de 36°C e 33°C, respectivamente.