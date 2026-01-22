Mato Grosso do Sul fecha 2025 como 5º maior exportador de milho e soja do país

Mato Grosso do Sul encerrou 2025 entre os cinco maiores exportadores de soja e milho do país, conforme dados do Boletim de Exportação da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS).

O Estado ficou atrás de Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul, que lideraram o ranking nacional de embarques.

No acumulado do ano, as exportações sul-mato-grossenses de soja somaram 5,7 milhões de toneladas, com receita estimada em US$ 2,3 bilhões. Já o milho alcançou 1,8 milhão de toneladas exportadas, com faturamento aproximado de US$ 369 milhões.

Além dos volumes, o levantamento mostra o peso de Mato Grosso do Sul no cenário brasileiro. O Estado respondeu por 5,3% do total de soja exportado pelo Brasil em 2025. No caso do milho, a participação foi de 4,6% do volume nacional, reforçando a importância de MS na cadeia de grãos voltada ao mercado externo.

China concentra compras de soja produzida em MS

A soja sul-mato-grossense teve como principal destino a China, que respondeu por 85,5% das compras. O restante do volume foi distribuído, principalmente, entre Paquistão (7,5%) e Tailândia (7%), de acordo com os dados do boletim.

No caso do milho, as exportações foram mais diversificadas. Os principais compradores foram Irã (41%), Japão (18%) e Egito (15%). Na sequência, aparecem Arábia Saudita (11%), Vietnã (8%), Iraque (3%), além de outros países que, juntos, somaram 5% do volume exportado.

Diversificação de mercados reduz riscos, aponta economista

O economista Mateus Fernandes, da Aprosoja/MS, avalia que a ampliação de compradores tende a fortalecer o setor. “A abertura de novos canais comerciais tende a diversificar destinos, reduzir riscos e ampliar a competitividade do produto brasileiro no exterior, trazendo perspectivas positivas para o agronegócio nos próximos anos”, destaca.

*Com informações da Aprosoja-MS