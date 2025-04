Mato Grosso do Sul já executou 36,8% dos investimentos do Novo PAC previstos até 2026

Mato Grosso do Sul tem previsão de receber R$ 18,6 bilhões em investimentos do Novo PAC até 2026. Até o momento, R$ 6,8 bilhões já foram executados, o que representa 36,8% do total.

Atualmente, há 84 empreendimentos concluídos e 124 em execução no estado. Além desses 208 empreendimentos, outros 178 estão em fase de preparação e 56 em processo de licitação e/ou leilão, totalizando 442 empreendimentos em Mato Grosso do Sul.

O Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) é um plano do Governo Federal que destina investimentos em setores como infraestrutura, saúde, educação, habitação, entre outros, impulsionando o desenvolvimento em todos os estados do Brasil.

Na área de habitação, 21.330 unidades do Minha Casa, Minha Vida foram destinadas a Mato Grosso do Sul.

Outros empreendimentos voltados para diversas áreas da sociedade incluem:

Obras de ampliação do Sistema de Esgoto Sanitário ( SES );

); Ampliação ou construção de escolas, creches e quadras esportivas, além da entrega de ônibus escolares;

ou de escolas, creches e quadras esportivas, além da entrega de ônibus escolares; Entrega de equipamentos e obras para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul;

e para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul; Entrega de ambulâncias do Samu e retomada ou construção de Unidades Básicas de Saúde ( UBS );

do Samu e retomada ou de Unidades Básicas de Saúde ( ); Restauração de rodovias, entre outras iniciativas.

Ao todo, 24 municípios do estado foram beneficiados com os investimentos, incluindo Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã.

Para conferir todas as obras concluídas, em execução ou em fase preparatória, acesse: Mapas de Obras por Estado – Novo PAC

*Informações da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal