Mato Grosso do Sul lidera nacionalmente implantação da CIPA Escolar

Mato Grosso do Sul se destacou na CIPA Escolar (Campanha Nacional de Incentivo à Implementação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, Doenças e Violências nas Escolas). A CIPA Escolar atua na prevenção de acidentes, doenças e violências no ambiente escolar.

O Estado é o único da federação a atingir 100% de cobertura da iniciativa em todas as 345 unidades da rede estadual de ensino (REE).

A conquista foi obtida pela Secretaria de Educação do Estado (SED), por meio da Coordenadoria-Geral de Gerenciamento de Crises, Riscos e Acidentes, e reforça a importância de políticas voltadas à prevenção de acidentes, doenças e violências no ambiente escolar. As comissões são formadas por estudantes, com participação de servidores, e promovem ações de conscientização e proteção dentro das escolas.

Na terceira edição da campanha nacional, foram registradas 1.223 escolas com atividades iniciadas, sendo 537 com CIPA implementada, e um total de 4.804 cipeiros e cipeiras, entre estudantes e servidores. Atualmente, no Brasil, 271.449 estudantes e 42.840 servidores estão vinculados a escolas com CIPA em funcionamento. Mato Grosso do Sul liderou o critério destinado a estados, municípios ou Distrito Federal com mais de 300 escolas sob gestão, tornando-se modelo nacional.

Reconhecimento nacional e integração com ODS

O desempenho do Estado alinha-se ao Projeto Segurança e Saúde nas Escolas, coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e pela Organização Internacional do Trabalho.

O desempenho do Estado está alinhado ao Projeto Segurança e Saúde nas Escolas, coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pela Organização Internacional do Trabalho. O resultado também destaca a educação de qualidade, a saúde e o desenvolvimento sustentável, seguindo as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, com ênfase em: