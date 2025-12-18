Veículos de Comunicação
SEGURANÇA NAS ESCOLAS

Mato Grosso do Sul lidera nacionalmente implantação da CIPA Escolar

Estado é o único do país com 100% das escolas da rede estadual com comissões de prevenção de acidentes, doenças e violências

Gabriela Porto

Alunos da rede estadual recebem certificados da CIPA Escolar, iniciativa que promove prevenção de acidentes, doenças e violência nas escolas de Mato Grosso do Sul. (Fotos: Arquivo Escolar)
Mato Grosso do Sul se destacou na CIPA Escolar (Campanha Nacional de Incentivo à Implementação das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, Doenças e Violências nas Escolas). A CIPA Escolar atua na prevenção de acidentes, doenças e violências no ambiente escolar.

O Estado é o único da federação a atingir 100% de cobertura da iniciativa em todas as 345 unidades da rede estadual de ensino (REE).

A conquista foi obtida pela Secretaria de Educação do Estado (SED), por meio da Coordenadoria-Geral de Gerenciamento de Crises, Riscos e Acidentes, e reforça a importância de políticas voltadas à prevenção de acidentes, doenças e violências no ambiente escolar. As comissões são formadas por estudantes, com participação de servidores, e promovem ações de conscientização e proteção dentro das escolas.

Na terceira edição da campanha nacional, foram registradas 1.223 escolas com atividades iniciadas, sendo 537 com CIPA implementada, e um total de 4.804 cipeiros e cipeiras, entre estudantes e servidores. Atualmente, no Brasil, 271.449 estudantes e 42.840 servidores estão vinculados a escolas com CIPA em funcionamento. Mato Grosso do Sul liderou o critério destinado a estados, municípios ou Distrito Federal com mais de 300 escolas sob gestão, tornando-se modelo nacional.

Reconhecimento nacional e integração com ODS

O desempenho do Estado está alinhado ao Projeto Segurança e Saúde nas Escolas, coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pela Organização Internacional do Trabalho. O resultado também destaca a educação de qualidade, a saúde e o desenvolvimento sustentável, seguindo as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, com ênfase em:

  • ODS 3: Saúde e Bem-Estar
  • ODS 4: Educação de Qualidade
  • ODS 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico

Destaque em concurso cultural

Além da liderança na implantação da CIPA Escolar, escolas da rede estadual se destacaram no Concurso Cultural de Redação e Vídeo sobre Saúde e Segurança nas Escolas, com trabalhos sobre efeitos climáticos e resíduos sólidos:

Concurso de Redação:

  • 2º lugar – Dyeniffer Vitória Dias de Jesus, EE Fernando Corrêa da Costa (Rio Brilhante)
  • 3º lugar – Giovana Xavier da Silva, EE Professora Vânia de Medeiros Lopes (Glória de Dourados)

Produção de Vídeo:

  • 2º lugar – EE Maestro Frederico Liebermann (Campo Grande)
  • 3º lugar – EE Maria Helena Albaneze (Corumbá)

Segundo o coronel Marcello Fraiha, coordenador-geral de Gerenciamento de Crises, Riscos e Acidentes da SED/MS, os resultados demonstram o compromisso da secretaria com a promoção de uma cultura permanente de prevenção, garantindo ambientes escolares cada vez mais seguros e saudáveis.

Esse avanço para a educação do Estado fortalece a prevenção de acidentes, doenças e violência e promove educação em saúde e segurança de forma transversal; dessa forma, estimula o protagonismo estudantil e a participação democrática. Além disso, integra assuntos como meio ambiente, resíduos sólidos, mudanças climáticas, saúde mental e cultura de paz.

