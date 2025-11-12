Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

SAÚDE

Mato Grosso do Sul não tem casos de sarampo confirmados este ano

Mais três infecções foram confirmadas em Primavera do Leste

Arthur Ayres

Os 37 casos foram registrados em sete estados - Foto: Reprodução/ Agência Brasil

Casos de sarampo chegam a 37 no Brasil, este ano, após mais três infecções confirmadas, em Primavera do Leste (MT). Mato Grosso do Sul não registrou casos confirmados da doença.

Apesar do número de casos, o Brasil mantém o certificado de país livre da doença,já que a maior parte dos casos tem origem importada e não há circulação interna do vírus de forma endêmica.

Os 37 casos foram registrados em sete estados: um no Distrito Federal, dois no Rio de Janeiro, um em São Paulo, um no Rio Grande do Sul, 25 no Tocantins, um no Maranhão e seis em Mato Grosso. O

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforça que a melhor forma de prevenir o sarampo é a vacinação de rotina.

“No Brasil, acreditamos na ciência e, por isso, a vacina está disponível gratuitamente para toda a população de 12 meses a 59 anos. Estamos empenhados em evitar a reintrodução do vírus no país. Além das ações de vigilância, o Ministério da Saúde tem garantido o abastecimento de imunizantes em todos os estados”, declarou.

VACINAÇÃO

No ano passado, o Brasil alcançou a meta de cobertura de 95% na primeira dose, mas apenas 80,43% do público-alvo receberam a segunda. Este ano, por enquanto, a cobertura da vacinação no público-infantil está em 91,51%, na 1ª dose e 75,53%, na 2ª.

Em agosto, Mato Grosso do Sul promoveu o, MS Vacina Mais Sarampo, força-tarefa do Governo do Estado que ampliou combate à doença

A vacina contra o sarampo está disponível no Sistema Único de Saúde e faz parte do calendário básico de vacinação infantil. A primeira dose deve ser tomada aos 12 meses de idade, com o imunizante tríplice viral, que protege também contra a caxumba e a rubéola.

Para vacinar, basta levar a criança a um posto ou Unidade Básica de Saúde (UBS) com o cartão da criança.

*Com informações da Agência Brasil

