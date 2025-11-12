Mato Grosso do Sul não tem casos de sarampo confirmados este ano

Casos de sarampo chegam a 37 no Brasil, este ano, após mais três infecções confirmadas, em Primavera do Leste (MT). Mato Grosso do Sul não registrou casos confirmados da doença.

Apesar do número de casos, o Brasil mantém o certificado de país livre da doença,já que a maior parte dos casos tem origem importada e não há circulação interna do vírus de forma endêmica.

Os 37 casos foram registrados em sete estados: um no Distrito Federal, dois no Rio de Janeiro, um em São Paulo, um no Rio Grande do Sul, 25 no Tocantins, um no Maranhão e seis em Mato Grosso. O

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforça que a melhor forma de prevenir o sarampo é a vacinação de rotina.