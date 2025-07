Mato Grosso do Sul projeta universalizar rede de esgoto até 2028

Mato Grosso do Sul caminha para ser um dos primeiros estados brasileiros a universalizar o serviço de esgoto. A meta é atingir 90% de cobertura até 2028, cinco anos antes do prazo estipulado pelo Marco Legal do Saneamento, que estabelece 2033 como limite nacional.

O avanço é resultado de uma Parceria Público-Privada (PPP) firmada em 2021 com a Ambiental MS Pantanal, que intensificou os investimentos no setor. Segundo o último balanço, divulgado em junho, a cobertura da rede de esgoto já chegou a 70% da área urbana do estado.

Novas estações e mil quilômetros de redes

A meta do programa é ambiciosa: até abril de 2026, mais de mil quilômetros de novas redes coletoras devem ser implantadas em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. As obras incluem a construção de 258 estações elevatórias, responsáveis por transportar os resíduos até as unidades de tratamento.

Os trabalhos se concentram nas 68 cidades atendidas pela Sanesul. Em Dourados, por exemplo, a recém-inaugurada Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Laranja Doce já trata 80 litros de esgoto por segundo, com índice de eficiência de 97,5%.

A unidade é totalmente automatizada, operada remotamente e construída com materiais de maior durabilidade.

“A estrutura em aço inoxidável e vitrificado reduz os custos de manutenção e aumenta a vida útil do sistema”, explicou Douglas Cunha, supervisor regional da Ambiental MS Pantanal.

Nova ETE de Dourados atende 25% do esgoto da cidade – Foto: Bruno Rezende/Governo de MS

Impacto direto na saúde e valorização de imóveis

Para moradores como Sarita Ribeira, que vive no bairro Água Boa, em Dourados, os benefícios da rede de esgoto são imediatos.

“Saneamento é saúde. Aqui no bairro todo mundo comemorou quando acabou a fossa séptica. A valorização dos imóveis também foi visível”, disse.

Moradora de Dourados, Sarita Ribeira – Foto: Bruno Rezende/Governo de MS

A fala dela é reforçada por relatos de outras regiões do estado, como Ponta Porã, onde a cobertura já atinge 99%. No bairro Vila dos Professores, o morador Sebastião Neris Prada destaca a transformação na rotina dos moradores.

“Antes era fossa e caminhão de limpeza a cada 40 dias. Hoje é tudo conectado. Valoriza a casa e melhora o bem-estar”, afirmou.

Obras em Ponta Porã – Foto: Bruno Rezende/Governo de MS

Avanço também nas cidades menores

Em Caarapó, a nova estação de tratamento está com 75% da obra concluída. A estrutura, que atenderá uma cidade de até 50 mil habitantes, será toda automatizada. A engenheira ambiental Thais Lopes, responsável pelo projeto, destaca que o sistema é moderno e operado por telemetria.

“A diferença para os antigos modelos é enorme. Aqui tudo é monitorado em tempo real e com mínima interferência manual”, explicou.

ETE de Caarapó está em construção – Foto: Bruno Rezende/Governo de MS

Próximas cidades a receber obras

O cronograma inclui obras em Antônio João, Taquarussu, Bataguassu e outros 20 municípios que ainda não atingiram os índices de cobertura considerados adequados. Atualmente, 17 cidades já cumprem a meta do Marco Legal (acima de 90%), como Bonito, Três Lagoas, Chapadão do Sul e Santa Rita do Pardo.

A expectativa é que, até 2031, Mato Grosso do Sul atinja 98% de cobertura.

Mais do que metas, impacto social

Segundo a Sanesul, os investimentos superam R$ 450 milhões nos últimos quatro anos. A previsão da Ambiental MS Pantanal é aplicar até R$ 1,5 bilhão até o fim da concessão, que tem duração de 30 anos.

Para o diretor-presidente da estatal, Renato Marcílio, o avanço representa mais que números.

“Cada rede implantada representa mais saúde, dignidade e proteção ao meio ambiente. Estamos entregando qualidade de vida”, afirmou.

*Com informações do Governo de MS