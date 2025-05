Mato Grosso do Sul registra criação de 12,5 mil empregos formais em 2025

Mato Grosso do Sul encerrou o primeiro trimestre de 2025 com um saldo positivo de 12.553 vagas com carteira assinada, conforme dados divulgados pelo Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego.

O desempenho consolida a tendência de crescimento no mercado de trabalho estadual, impulsionado principalmente pelo setor de serviços, que respondeu por 6.246 novas vagas. A agropecuária, outra força da economia sul-mato-grossense, ficou em segundo lugar, com 3.056 postos de trabalho criados no período.

Comércio e construção também avançam

O comércio também contribuiu para o bom resultado, com 1.427 novas contratações formais, seguido pela indústria, que adicionou 1.239 vagas. Já o setor da construção civil teve desempenho mais modesto, mas ainda positivo, com 585 empregos formais gerados.

Em março, especificamente, o estado registrou 3.688 novas contratações com carteira assinada. Esse dado reforça a consistência da geração de empregos ao longo do trimestre.

Destaque regional

O governador Eduardo Riedel celebrou os resultados, destacando que a política de desenvolvimento econômico do estado tem se traduzido em oportunidades reais para a população.

“Estamos colhendo os frutos de uma gestão que aposta na qualificação da mão de obra, atração de investimentos e valorização dos setores produtivos. O ambiente favorável à geração de empregos é reflexo direto disso”, afirmou o chefe do Executivo estadual.

Entre as cidades com melhor desempenho, Campo Grande lidera o ranking da geração de empregos formais no período, seguida por Dourados, Três Lagoas e Sidrolândia.