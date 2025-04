Mato Grosso do Sul registra maior queda na aprendizagem do 5º ano no país, revela estudo

Os impactos da pandemia de Covid-19 ainda deixam marcas profundas na educação pública de Mato Grosso do Sul. Segundo o estudo “Aprendizagem na Educação Básica: Situação Brasileira no Pós-Pandemia”, divulgado pela organização Todos Pela Educação, o estado apresentou as maiores quedas do Brasil nos índices de aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e Matemática no 5º ano do Ensino Fundamental entre 2019 e 2023.

Quedas acentuadas já nos primeiros anos escolares

Em 2023, apenas 49,7% dos estudantes sul-mato-grossenses do 5º ano da rede pública atingiram o nível de aprendizagem adequado em Língua Portuguesa. Em Matemática, o índice foi ainda menor: 35%. Ambos os resultados representam as maiores quedas percentuais do país no comparativo com 2019 — recuos de 7,2 pontos percentuais em Língua Portuguesa e 9,6 pontos percentuais em Matemática.

Além disso, o percentual de estudantes com desempenho abaixo do básico aumentou: 16,6% em Língua Portuguesa e 24,4% em Matemática, com crescimento de 6,7 e 9,9 pontos percentuais, respectivamente — também os maiores aumentos entre todos os estados.

Desempenho no 9º ano do Ensino Fundamental

Nos anos finais do Ensino Fundamental, Mato Grosso do Sul também apresentou perdas. Em 2023, 32,2% dos alunos atingiram a aprendizagem adequada em Língua Portuguesa, com uma queda de 2,9 pontos percentuais em comparação a 2019, a segunda maior redução do país.

Em Matemática, apenas 12,4% dos estudantes atingiram o nível adequado, com recuo de 6 pontos percentuais — o maior entre os estados junto com Minas Gerais. Quanto ao desempenho abaixo do básico, os índices foram de 17,2% em Língua Portuguesa e 33,8% em Matemática, com destaque para o aumento de 10,6 pontos em Matemática, a maior diferença registrada.

Ensino Médio também apresenta dificuldades

No Ensino Médio, os números seguem alarmantes. Em 2023, apenas 30,3% dos estudantes da 3ª série atingiram aprendizagem adequada em Língua Portuguesa, com uma queda de 4,6 pontos percentuais em relação a 2019.

Em Matemática, o índice de aprendizagem adequada foi de apenas 4,5%, uma redução de 1,3 ponto percentual.

O percentual de estudantes com desempenho abaixo do básico no Ensino Médio também cresceu: em Língua Portuguesa, 33,2% dos alunos estão nessa faixa (alta de 6,5 pontos), enquanto em Matemática 59,5% dos estudantes terminaram o ciclo escolar com níveis extremamente baixos, a terceira maior alta nacional, de 14 pontos percentuais.

Contexto nacional

O estudo reforça que a educação brasileira como um todo ainda não recuperou os níveis pré-pandemia. No país, 55,1% dos alunos do 5º ano alcançaram aprendizagem adequada em Língua Portuguesa e 43,5% em Matemática.

No 9º ano, os percentuais foram de 35,9% e 16,5%, respectivamente. Já no Ensino Médio, apenas 32,4% dos estudantes apresentaram bom desempenho em Língua Portuguesa e 5,2% em Matemática.

As desigualdades também se aprofundaram, especialmente entre estudantes de diferentes raças e classes sociais, quadro que se repete em Mato Grosso do Sul.