Mato Grosso do Sul registra recorde histórico de turismo internacional em 2024

O turismo internacional em Mato Grosso do Sul cresceu em 2024, acompanhando a tendência nacional de retomada do setor. Ao longo do ano, o estado recebeu 73,4 mil visitantes estrangeiros, um aumento de 4,5% em relação a 2023. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (7) pelo Ministério do Turismo, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e pela Polícia Federal.

Dezembro foi um dos meses de maior movimento, com 10.572 turistas internacionais circulando por destinos sul-mato-grossenses. A fauna, as paisagens naturais e o ecoturismo seguem como principais atrativos para os visitantes de fora do país.

O desempenho local reflete o cenário positivo vivido pelo Brasil em 2024, que atingiu o recorde histórico de 6,6 milhões de turistas estrangeiros. O número representa um crescimento de 12,6% em relação ao ano anterior, consolidando o país como um destino em ascensão no cenário internacional.

*Com informações do Ministério do Turismo