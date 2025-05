Mato Grosso do Sul tem 174 mil pessoas com deficiência

Do total de 2.682.335 pessoas com 2 anos ou mais que vivem em Mato Grosso do Sul, 174.859 relataram ter algum grau deficiência. A informação é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo 2022: Pessoas com deficiência e Pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista: Resultados preliminares da amostra.

Conforme o IBGE, o percentual registrado pelo estado é de 6,5%. O maior percentual foi registrado em AL (9,6%), seguido de PI (9,3%). Os menores foram registrados em RR (5,6%) e MT (5,7%). MS ficou na 7ª posição entre as menores taxas.

Idade

A pesquisa também revela que a incidência de deficiências tende a aumentar com o envelhecimento, o que é esperado, uma vez que as limitações funcionais se tornam mais frequentes com o avanço da idade.

Em MS, entre a população com deficiência, 11,2% das pessoas tinham de 15 a 29 anos, enquanto 24% das pessoas sem deficiência pertenciam a esse grupo etário, evidenciando uma participação proporcionalmente maior desse último grupo.

Entre as pessoas com deficiência, 33,1% tinham de 60 a 79 anos, frente a 11,3% entre as pessoas sem deficiência. Já na faixa de 80 anos ou mais de idade, 11,9% das pessoas com deficiência estavam nessa faixa etária, em contraste com apenas 1,3% entre aquelas sem deficiência.

Por outra ótica, o percentual de pessoas com deficiência frente a população total em cada grupo de idade permite uma visualização que pode ser conferida no gráfico abaixo. Conforme a idade avança, maior é a presença de deficiências naquele grupo etário. A pesquisa foi divulgada na sexta-feira (23).