Mato Grosso do Sul tem 73% da população prisional estudando e 33,5% trabalhando

Índice em participação da população prisional em ações de ressocialização em Mato Grosso do Sul foi divulgado nesta sexta-feira (5), 73% dos internos envolvidos em atividades educacionais e 33,5% trabalhando. O resultado foi destacado durante a solenidade de outorga da Medalha “Patrono Penitenciário Senador Ramez Tebet”, que homenageou servidores e autoridades que contribuem para o fortalecimento do sistema penitenciário do Estado.

O evento reconheceu o empenho de policiais penais , categoria que soma mais de 1,8 mil servidores atuando em frentes administrativas e operacionais, e de autoridades civis e militares que têm colaborado com o desenvolvimento do sistema.

O governador Eduardo Riedel, presente na cerimônia, ressaltou a evolução e o fortalecimento da Polícia Penal.

“Como gestores atuamos para o fortalecimento do trabalho da Polícia Penal, necessária para o bom funcionamento do sistema, e que foi criada recentemente ganhando força, identidade, capacidade de operação. Ao longo do tempo, nós vamos fortalecer cada vez mais esse sistema porque a sociedade precisa”, afirmou.

O diretor-presidente da Agepen, Rodrigo Rossi Maiorchini, destacou que os resultados estão diretamente ligados ao investimento contínuo em capacitação.

“Temos realizados inúmeros treinamentos, foram 100 para 1,7 mil policiais penais este ano. E isso, aliado aos índices de pessoas privadas de liberdade trabalhando e estudando, contribui para a construção da ressocialização”, disse.

Sobre a Medalha

Criada em 2011, a Medalha Patrono Penitenciário “Senador Ramez Tebet” homenageia o político sul-mato-grossense, declarado patrono do sistema penitenciário após sua morte em 2006. Entre 2012 e 2024, 260 autoridades e 702 servidores receberam a honraria por sua atuação na segurança pública, gestão prisional, justiça e administração pública.

*Com informações do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul