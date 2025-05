Mato Grosso do Sul tem alto risco para gripe, aponta Fiocruz

Mato Grosso do Sul foi classificado como uma das unidades da Federação com alto risco para gripe pelo boletim InfoGripe, divulgado nesta quarta-feira (15) pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A análise, baseada em dados das últimas semanas epidemiológicas, aponta aumento significativo de internações e mortes por Influenza A, sobretudo entre idosos e crianças.

O cenário preocupa especialistas, uma vez que o vírus Influenza A se consolidou como a principal causa de mortalidade por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) entre os idosos em todo o Brasil. Entre as crianças, sobretudo menores de cinco anos, o vírus também já figura entre os principais causadores de óbitos associados a infecções respiratórias.

Conforme o coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, o comportamento da gripe em 2025 tem sido atípico, com crescimento sustentado de casos graves.

“A Influenza A voltou a liderar como agente respiratório mais letal para idosos. Isso reforça a importância da vacinação”, destacou o pesquisador.

Além de Mato Grosso do Sul, outros estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal também estão em situação de risco ou crescimento no número de casos. O avanço do vírus coincide com a baixa cobertura vacinal contra a gripe, que segue abaixo do ideal em diversos grupos prioritários.

Outro dado de alerta é o fato de que, entre crianças pequenas, os registros da Influenza A têm superado até mesmo os casos de infecção por Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que tradicionalmente domina os quadros de SRAG nesse público.

O boletim aponta que a tendência nacional é de manutenção ou crescimento dos casos nas próximas semanas, o que pode pressionar o sistema de saúde, principalmente em estados com aumento expressivo nas internações.

Frente ao avanço da doença, autoridades de saúde reforçam a necessidade da vacinação e do uso de medidas de prevenção, como higienização das mãos e uso de máscaras em ambientes fechados para pessoas com sintomas gripais.

Dados

O último boletim epidemiológico da SES-MS sobre os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aponta 203 mortes em Mato Grosso do Sul, sendo 68 mortes provocadas pelo vírus Influenza – que levou 586 pessoas à internação no estado neste ano.

E o número de mortes provocadas pelo vírus Influenza vem aumentando. Somente na última semana foram registrados 24 óbitos, veja tabela:

Os idosos são os mais afetados, representando quase metade das internações (48,70%), seguidos por crianças de 1 a 9 anos (26,80%). Entre os idosos, a evolução para óbito ocorreu em 79,40% dos casos confirmados.

Entre os principais agentes causadores das doenças respiratórias no estado, além do Influenza, estão: o vírus sincicial respiratório, o rinovírus, o vírus Influenza, além do vírus da covid.