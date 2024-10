Mato Grosso do Sul terá sol e pancadas de chuva neste domingo

O domingo (27) em Mato Grosso do Sul será marcado por um tempo instável, com predomínio de sol e períodos de nebulosidade. A previsão é de pancadas de chuva, acompanhadas de trovoadas, principalmente nas regiões norte, pantaneira e nordeste do estado.

A variação do tempo é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. As temperaturas estarão elevadas em todo o estado, com mínimas entre 18°C e 24°C e máximas que podem chegar a 35°C nas regiões mais quentes.