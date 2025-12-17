Mato Grosso do Sul ultrapassa 326 mil emissões da nova Carteira de Identidade em 2025

Mato Grosso do Sul segue avançando na ampliação do acesso à cidadania por meio da emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que substitui o antigo Registro Geral (RG) e adota o CPF como número único de identificação em todo o país. Apenas em 2025, o Estado já contabiliza 326.572 documentos emitidos, volume superior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando foram produzidas 291.038 identidades.

A projeção do Instituto de Identificação da Polícia Científica é encerrar o ano com crescimento entre 12% e 15% na emissão do novo modelo. Desde o início da implantação da CIN, em janeiro de 2024, Mato Grosso do Sul já soma 592.950 documentos expedidos, alcançando aproximadamente 20% da população estadual.

O avanço é resultado direto da interiorização do serviço, da modernização tecnológica e da ampliação da rede de atendimento. A integração entre instituições públicas tem contribuído para reduzir burocracias e facilitar o acesso da população ao documento, considerado essencial para o exercício pleno da cidadania.

De acordo com o diretor do Instituto de Identificação da Polícia Científica, Daniel Ferreira Freitas, as melhorias no fluxo de atendimento e nos sistemas utilizados impactaram diretamente a experiência do cidadão.

“Hoje, o cidadão chega ao posto com os documentos originais, faz a biometria no próprio atendimento e sai com o processo encaminhado em menos tempo. A implantação do sistema online e a ampliação da rede tornaram o atendimento mais rápido, simples e acessível para a população”, destacou.

Rede ampliada e mais vagas diárias

Em 2024, Mato Grosso do Sul contava com 89 postos de identificação. Já em 2025, foram inauguradas quatro novas unidades, totalizando 93 postos em funcionamento. Dois deles estão localizados em Campo Grande — no Hiper Center Itanhangá e no Shopping Norte Sul — além de unidades em Corumbá e Santa Rita do Rio Pardo.

O Estado também finaliza a abertura de novos postos em Três Lagoas e Dourados, município que teve ainda ampliação no número de guichês de atendimento, fortalecendo a rede no interior. Parte dessa expansão ocorre por meio de agências integradas ao Detran-MS, modelo que otimiza a estrutura física, reduz deslocamentos e amplia a oferta de serviços em pontos estratégicos.

Com o reforço na rede, houve aumento de mais de 300 novos agendamentos diários em relação a 2024. Atualmente, o Estado disponibiliza mais de 2.500 vagas por dia para a confecção da CIN, ampliando significativamente o alcance do serviço.