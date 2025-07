MEC divulga resultado do Fies para o segundo semestre de 2025

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira (29) o resultado da chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao processo seletivo do segundo semestre de 2025. A lista dos estudantes pré-selecionados está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Nesta edição, o programa recebeu 276.140 inscrições e desse total 24.057 se candidataram por meio do Fies Social, modalidade voltada a estudantes em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica.

Os candidatos pré-selecionados devem complementar as informações da inscrição entre 30 de julho e 1º de agosto. Após essa etapa, será necessário comprovar presencial ou digitalmente os dados declarados no ato da inscrição, diretamente com a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição para a qual foram selecionados, com prazo para essa comprovação de até cinco dias úteis após a complementação.

Os candidatos que não foram convocados na chamada única seguem automaticamente na lista de espera, que terá convocação entre 5 de agosto e 19 de setembro.

Fies Social

O Fies Social reserva 50% das vagas para candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), desde que o cadastro esteja atualizado conforme exigido no edital. Esses candidatos podem solicitar financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

Além disso, desde 2024, o programa passou a reservar vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, tanto no Fies tradicional quanto no Fies Social.

Sobre o Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação com objetivo de conceder financiamento a estudantes matriculados em cursos de graduação de instituições privadas que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e que sejam participantes do programa.