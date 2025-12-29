Mega da Virada reúne sonhos, tradição e planos para mudar de vida

As apostas para a Mega da Virada seguem abertas até as 20h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (31), com prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história das loterias no Brasil, movimentando casas lotéricas e plataformas digitais em todo o país.

Com a aproximação da virada do ano, a expectativa cresce entre os apostadores que sonham em começar 2026 milionários. Em Campo Grande, o movimento nas lotéricas já é intenso, com jogadores tentando a sorte no concurso especial mais aguardado do calendário.

A zootecnista Adrilly Rodrigues conta que participa da Mega da Virada por meio de um bolão em família, formado por treze pessoas. Segundo ela, o hábito de apostar não é frequente ao longo do ano e costuma acontecer apenas nesse período, quando a família está reunida para as festas de fim de ano.

Caso fosse contemplada com o prêmio, Adriely afirma que usaria o dinheiro para realizar o sonho de viajar para lugares que sempre quis conhecer e investir na compra de uma casa melhor, do jeito que realmente deseja.

“Seria algo imediato, tanto que eu nem terminaria minhas férias”, comenta.

A Mega da Virada é realizada anualmente na última noite do ano e permite apostas tanto presenciais quanto on-line. Os jogos podem ser feitos em mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil, além do site e do aplicativo das Loterias Caixa. Clientes do banco também podem utilizar o internet banking para registrar a aposta.