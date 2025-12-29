Mega da Virada reúne sonhos, tradição e planos para mudar de vida

As apostas para a Mega da Virada seguem abertas até as 20h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (31), com prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história das loterias no Brasil, movimentando casas lotéricas e plataformas digitais em todo o país.
Com a aproximação da virada do ano, a expectativa cresce entre os apostadores que sonham em começar 2026 milionários. Em Campo Grande, o movimento nas lotéricas já é intenso, com jogadores tentando a sorte no concurso especial mais aguardado do calendário.
A zootecnista Adrilly Rodrigues conta que participa da Mega da Virada por meio de um bolão em família, formado por treze pessoas. Segundo ela, o hábito de apostar não é frequente ao longo do ano e costuma acontecer apenas nesse período, quando a família está reunida para as festas de fim de ano.
Caso fosse contemplada com o prêmio, Adriely afirma que usaria o dinheiro para realizar o sonho de viajar para lugares que sempre quis conhecer e investir na compra de uma casa melhor, do jeito que realmente deseja.
“Seria algo imediato, tanto que eu nem terminaria minhas férias”, comenta.
A Mega da Virada é realizada anualmente na última noite do ano e permite apostas tanto presenciais quanto on-line. Os jogos podem ser feitos em mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil, além do site e do aplicativo das Loterias Caixa. Clientes do banco também podem utilizar o internet banking para registrar a aposta.
Para participar, o apostador deve escolher de seis a 20 números. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O sorteio será realizado às 22h, com transmissão ao vivo pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
A estudante Brenda Barreto conta que apostar na Mega da Virada já virou uma tradição dentro de casa. Segundo ela, a família mantém o hábito todos os anos e escolhe os números com base em datas e momentos importantes.
“A minha motivação para apostar é porque isso já é uma tradição familiar. Todo ano a minha família joga, e os números são escolhidos a partir de datas importantes para mim e para eles. Se eu ganhasse o prêmio, a primeira coisa que faria seria quitar as dívidas da minha família, depois investir o restante e viajar para realizar sonhos que ainda quero conquistar”, afirma.
Diferente dos concursos regulares, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor é distribuído entre os acertadores da quina e, se necessário, das faixas seguintes.
Desde a primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas que acertaram os seis números, reforçando o apelo popular do sorteio que, todos os anos, mistura esperança, expectativa e planos para o futuro.
*Com informações da Agência Brasil