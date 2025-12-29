Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

LOTERIAS

Mega da Virada reúne sonhos, tradição e planos para mudar de vida

Prêmio estimado em R$ 1 bilhão impulsiona apostas até a noite do dia 31

Arthur Ayres

Expectativa pelo prêmio bilionário movimenta apostas e histórias de fim de ano - Foto: Reprodução/Agência Brasil
Expectativa pelo prêmio bilionário movimenta apostas e histórias de fim de ano - Foto: Reprodução/Agência Brasil

As apostas para a Mega da Virada seguem abertas até as 20h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (31), com prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior da história das loterias no Brasil, movimentando casas lotéricas e plataformas digitais em todo o país.

Com a aproximação da virada do ano, a expectativa cresce entre os apostadores que sonham em começar 2026 milionários. Em Campo Grande, o movimento nas lotéricas já é intenso, com jogadores tentando a sorte no concurso especial mais aguardado do calendário.

A zootecnista Adrilly Rodrigues conta que participa da Mega da Virada por meio de um bolão em família, formado por treze pessoas. Segundo ela, o hábito de apostar não é frequente ao longo do ano e costuma acontecer apenas nesse período, quando a família está reunida para as festas de fim de ano.

Caso fosse contemplada com o prêmio, Adriely afirma que usaria o dinheiro para realizar o sonho de viajar para lugares que sempre quis conhecer e investir na compra de uma casa melhor, do jeito que realmente deseja.

“Seria algo imediato, tanto que eu nem terminaria minhas férias”, comenta.

A Mega da Virada é realizada anualmente na última noite do ano e permite apostas tanto presenciais quanto on-line. Os jogos podem ser feitos em mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo Brasil, além do site e do aplicativo das Loterias Caixa. Clientes do banco também podem utilizar o internet banking para registrar a aposta.

Notícias Relacionadas

Para participar, o apostador deve escolher de seis a 20 números. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O sorteio será realizado às 22h, com transmissão ao vivo pelo perfil das Loterias Caixa no Facebook e pelo canal oficial da Caixa no YouTube.
A estudante Brenda Barreto conta que apostar na Mega da Virada já virou uma tradição dentro de casa. Segundo ela, a família mantém o hábito todos os anos e escolhe os números com base em datas e momentos importantes.

“A minha motivação para apostar é porque isso já é uma tradição familiar. Todo ano a minha família joga, e os números são escolhidos a partir de datas importantes para mim e para eles. Se eu ganhasse o prêmio, a primeira coisa que faria seria quitar as dívidas da minha família, depois investir o restante e viajar para realizar sonhos que ainda quero conquistar”, afirma.

Diferente dos concursos regulares, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor é distribuído entre os acertadores da quina e, se necessário, das faixas seguintes.

Desde a primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 130 apostas que acertaram os seis números, reforçando o apelo popular do sorteio que, todos os anos, mistura esperança, expectativa e planos para o futuro.

*Com informações da Agência Brasil

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos