LOTERIAS

Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 92 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.964, sorteado no sábado (24)

Fernando de Carvalho

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.964, sorteado no sábado (24) - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.964, sorteado no sábado (24) - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Mega-Sena acumulou no concurso 2.964, sorteado no sábado (24), e o prêmio principal agora está estimado em R$ 92 milhões para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (27). Segundo o resultado oficial, nenhuma aposta acertou as seis dezenas. Os números sorteados foram: 03 – 09 – 15 – 17 – 30 – 60.

Apesar de ninguém levar o prêmio máximo, a Caixa informou que 121 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 22.818,11. Já 7.163 apostas fizeram a quadra e terão direito a R$ 635,36 cada.

Apostas podem ser feitas até terça-feira

Para o próximo concurso, as apostas podem ser realizadas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira, em qualquer lotérica do país ou pela internet, pelo site e aplicativo da Caixa.

No caso do bolão, o sistema fica disponível até 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

