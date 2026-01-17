Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 41 milhões neste sábado

A Mega-Sena sorteia neste sábado (17) um prêmio acumulado em R$ 41 milhões. As dezenas do concurso 2.961 serão conhecidas a partir das 21h (horário de Brasília), em São Paulo.
O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, e terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Apostas vão até 20h30
Quem quiser concorrer pode fazer a aposta até 20h30 (horário de Brasília), em casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.
Como funciona a Mega-Sena
Na Mega-Sena, ganha o prêmio principal quem acertar as seis dezenas sorteadas. Também há premiação para quem fizer quina (cinco acertos) e quadra (quatro acertos), conforme o resultado do concurso.