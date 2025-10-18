Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 48 milhões neste sábado

O concurso 2.929 da Mega-Sena será realizado neste sábado (18) e pode pagar um prêmio estimado em R$ 48 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook das Loterias Caixa.

Os interessados podem apostar até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou de forma online, pelo site e aplicativo da Caixa Econômica Federal.

O valor mínimo para participar é de R$ 6, referente à aposta simples, que permite escolher seis números. Quem optar por incluir mais dezenas no bilhete aumenta as chances de ganhar — mas também o custo do jogo.

O prêmio está acumulado porque nenhum apostador acertou os números do último sorteio, realizado na quarta-feira (16).

*Com informações da Agência Brasil