Megavazamento global expõe mais de 180 milhões de senhas do Gmail e outros provedores

Um megavazamento identificado por especialistas em segurança da informação expôs dados de mais de 183 milhões de contas de e-mail em todo o mundo. As informações, incluindo endereços e senhas, foram localizadas em 3,5 terabytes de arquivos que circulavam na dark web. A descoberta foi divulgada pelo pesquisador Troy Hunt ao jornal britânico Daily Mail.

As credenciais comprometidas pertencem a usuários de provedores populares, como Gmail, Yahoo e Outlook. A exposição ocorreu em abril deste ano e só foi confirmada após o cruzamento de grandes bases de dados negociadas em fóruns clandestinos.

Brasil já enfrentou vazamentos maiores

O professor e especialista em Direito Digital, Raphael Chaia, lembra que episódios desse tipo não são uma novidade no país.

“Esse caso do Google não foi nem de perto um dos maiores vazamentos que já vimos registrados.”

Ele destaca que o Brasil já enfrentou violações com proporções muito superiores.

“Nós já tivemos vazamentos de dados no Brasil em que foram registrados mais de 230 milhões de dados vazados, incluindo de pessoas que já faleceram.”

Chaia também citou que, recentemente, 3 terabytes de informações de pacientes de uma rede de saúde foram expostos, com dados como prontuários e fichas cadastrais.

“O comércio de dados é muito forte. Não só para fraudes, mas também para direcionamento de conteúdo e modulação de comportamento.”

Segundo ele, informações pessoais roubadas seguem sendo vendidas na deep web.

Falta de governança digital nas empresas

O especialista ressalta que a proteção legal não basta se as organizações não adotarem medidas eficazes.

“As empresas precisam investir pesadamente em segurança, governança de dados e programas de compliance. Muitas vulnerabilidades surgem do uso inadequado de sistemas por funcionários.”

O que fazer agora

Para evitar novos acessos indevidos, especialistas orientam:

Trocar a senha do e-mail imediatamente

Ativar autenticação em dois fatores (2FA)

Não reutilizar a mesma senha em outros serviços

Monitorar dispositivos conectados à conta

Utilizar gerenciador de senhas confiável

Os usuários também podem verificar se o e-mail foi comprometido no Have I Been Pwned, plataforma, criada pelo próprio Troy Hunt que consulta se um endereço está presente em bases de dados vazadas nos últimos anos.