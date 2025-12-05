Meia Maratona Cidade Morena libera inscrições gratuitas por 10 minutos

A Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques vai disponibilizar um período de 10 minutos de inscrições gratuitas, na próxima quarta-feira (10). As inscrições gratuitas serão disponíveis para os percursos de 5 km e 21 km da edição de 2026.

Marcada para 12 de abril, a Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques terá arena e concentração na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande. A prova homenageia o atleta paralímpico Yeltsin Jacques, bicampeão mundial em provas de meio fundo e um dos principais nomes do esporte sul-mato-grossense.

A liberação das inscrições ocorrerá das 12h às 12h10, exclusivamente pelo link divulgado nas redes sociais @boltproducoes e @meiamaratonacidademorena, oferecendo aos atletas a oportunidade de garantir participação sem custo.

A ação antecede o primeiro lote pago, previsto para 16 de dezembro, e integra a estratégia de ampliar o acesso ao evento, que vem ganhando destaque no calendário de corridas de rua do Centro-Oeste. Segundo a organização, a expectativa é de que as vagas se esgotem rapidamente, considerando a crescente procura dos últimos anos.