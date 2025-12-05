Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ESPORTE & LAZER

Meia Maratona Cidade Morena libera inscrições gratuitas por 10 minutos

Inscrições sem custo antecedem o lote pago e valerá para os percursos de 5 km e 21 km

Arthur Ayres

Ação promocional libera inscrições gratuitas por 10 minutos para a Meia Maratona Cidade Morena 2026 - Foto: Divulgação/ Bolt Realizações
Ação promocional libera inscrições gratuitas por 10 minutos para a Meia Maratona Cidade Morena 2026 - Foto: Divulgação/ Bolt Realizações

A Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques vai disponibilizar um período de 10 minutos de inscrições gratuitas, na próxima quarta-feira (10). As inscrições gratuitas serão disponíveis para os percursos de 5 km e 21 km da edição de 2026.

Marcada para 12 de abril, a Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques terá arena e concentração na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande. A prova homenageia o atleta paralímpico Yeltsin Jacques, bicampeão mundial em provas de meio fundo e um dos principais nomes do esporte sul-mato-grossense.

A liberação das inscrições ocorrerá das 12h às 12h10, exclusivamente pelo link divulgado nas redes sociais @boltproducoes e @meiamaratonacidademorena, oferecendo aos atletas a oportunidade de garantir participação sem custo.

A ação antecede o primeiro lote pago, previsto para 16 de dezembro, e integra a estratégia de ampliar o acesso ao evento, que vem ganhando destaque no calendário de corridas de rua do Centro-Oeste. Segundo a organização, a expectativa é de que as vagas se esgotem rapidamente, considerando a crescente procura dos últimos anos.

O crescimento da corrida ajuda a explicar os investimentos em ações promocionais. Em 2025, cerca de 650 atletas participaram das distâncias principais. No ano anterior, foram pouco mais de 330 concluintes, demonstrando a expansão do evento.

O percurso, que tradicionalmente inclui trechos pela Avenida Calógeras, 14 de Julho e Esplanada Ferroviária, é reconhecido por integrar pontos centrais da cidade e atrair bom público ao longo do trajeto.

Para participar da promoção, os interessados precisam acessar o link divulgado exatamente no horário da liberação. Após 12h10, o sistema encerra as inscrições gratuitas e direciona automaticamente para as fases pagas. A Meia Maratona Cidade Morena é realizada pelo Instituto Ìmòlé, com organização da Bolt Realizações e apoio do Governo Federal por meio da Lei de Incentivo ao Esporte.

