Início Campo Grande

SEGURANÇA

Memorial virtual reúne casos de feminicídio em MS e mostra há quantos dias cada morte ocorreu

Levantamento começou a registrar ocorrências a partir de 2024 e busca manter vítimas no centro do debate sobre violência de gênero

Fernando de Carvalho

Levantamento começou a registrar ocorrências a partir de 2024 - Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67
Levantamento começou a registrar ocorrências a partir de 2024 - Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Um memorial online passou a reunir casos de feminicídio registrados em Mato Grosso do Sul a partir de 2024, com a proposta de manter as ocorrências visíveis e evitar que as vítimas sejam tratadas apenas como números.

O conteúdo também apresenta o tempo decorrido desde cada morte, chamando atenção para a recorrência desse tipo de crime no Estado.

A iniciativa tem o nome de Memorial Dias sem Elas e integra a campanha #TodosporElas. O material é coordenado pela Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), sob responsabilidade da desembargadora Jaceguara Dantas da Silva.

Registro público e alerta permanente

O memorial traz registros dos casos e reforça que o feminicídio é uma forma extrema de violência contra a mulher, com impacto direto em famílias e comunidades. A proposta, segundo o TJMS, é impedir que as histórias sejam esquecidas e ampliar a conscientização sobre a gravidade do crime.

Além disso, o conteúdo é apresentado como um mecanismo de informação e sensibilização, ao destacar que cada caso registrado representa uma vida interrompida e uma sequência de perdas que vai além do dado estatístico.

Debate sobre prevenção e proteção às mulheres

O espaço virtual tem ainda uma proposta educativa, ao incentivar a discussão sobre as causas estruturais da violência contra a mulher e a necessidade de mudanças culturais baseadas no respeito, na igualdade e na não violência.

O memorial adota o lema “Contra o Esquecimento, Pela Memória da Vida Delas”, destacando a intenção de transformar a lembrança das vítimas em mobilização permanente para a prevenção de novos casos.

Onde acessar

O Memorial Dias sem Elas está disponível no site da campanha #TodosporElas e pode ser acessado por qualquer pessoa.

*Com informações do TJMS

