Menino de 7 anos morre após acidente e mobiliza orações durante resgate

O socorro ao menino Miguel, de apenas 7 anos, emocionou familiares, vizinhos e curiosos. Eles acompanharam, oraram e torceram por sua recuperação após o grave acidente ocorrido na noite de sábado (23). O acidente aconteceu no cruzamento entre a Avenida Conde de Boa Vista e a Rua Rio da Prata, no bairro Tijuca, em Campo Grande.

Segundo relato de uma moradora próxima ao local, os socorristas dedicaram atenção especial à criança, insistindo por longos minutos em manobras de reanimação.

“Nunca vi ficarem tanto tempo assim tentando salvar alguém. Eles se revezavam, tentando mandar oxigênio pro ‘pulmãozinho’ dele, se dedicaram de verdade. Mas não conseguiram salvar o Miguel”, contou emocionada.

Enquanto as equipes médicas trabalhavam no atendimento, familiares, amigos e pessoas desconhecidas se uniram em oração. Repetiam o nome do menino em súplica pela sua vida. “Achamos que ele voltaria, entrei para dentro de casa apenas depois que ele faleceu”, relatou a mesma testemunha, lembrando da chegada da mãe de Miguel acompanhada de membros da igreja.

Detalhes do Acidente

O acidente envolveu um veículo Renault Logan. O motorista, segundo testemunhas, apresentava sinais de embriaguez e tentou deixar o local após a colisão. Ele foi perseguido por moradores e contido até a chegada das autoridades.

A avó de Miguel foi socorrida em estado gravíssimo. Outras duas pessoas tiveram ferimentos mais leves. Elas foram encaminhadas para unidades de saúde da Capital. A área foi isolada pela polícia para realização da perícia.

Investigação e Apuração

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do acidente e a responsabilidade do motorista.