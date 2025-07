Menino desaparecido é encontrado morto em represa de Nova Andradina

A cidade de Nova Andradina, a cerca de 300 quilômetros de Campo Grande, viveu uma segunda-feira (7) marcada pela angústia e pela dor. Hélio Fullioto Neto, de apenas 11 anos e diagnosticado com autismo, foi encontrado morto na represa localizada em uma área de mata na Vila Operária, após horas de buscas realizadas por voluntários e equipes oficiais.

O desaparecimento do menino havia sido registrado nas primeiras horas da manhã, quando ele deixou a residência da família por volta das 6h50, acompanhado do cachorro. Segundo relato do avô, Hélio pegou as chaves da casa e do portão, que estavam com a mãe, abriu a porta e o cadeado, deixou ambos sobre a cama e saiu sem ser notado.

O animal de estimação retornou sozinho por volta do meio-dia, visivelmente cansado, mas sem sinal da criança. A família, em desespero, iniciou buscas por praças, comércios e acionou a APAE, onde o menino era acompanhado, porém sem sucesso.

Vestido com shorts quadriculado branco e preto, blusa vermelha com listras e descalço, Hélio foi visto pela última vez no bairro São Vicente de Paulo.

Localização e Descoberta Trágica

Durante a noite, as equipes de busca do grupo Legendários localizaram as roupas do menino próximo à represa da mata atrás da rua André Loyer. A Polícia Civil foi acionada, e com apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Científica, o corpo da criança foi encontrado submerso na represa. Não foram identificados ferimentos aparentes.

De acordo com o delegado Caio Bicalho, da Seção de Investigações Gerais (SIG), o caso está sendo tratado como afogamento, embora um inquérito policial tenha sido aberto para investigar as circunstâncias. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de necrópsia.

Repercussão e Investigação

A tragédia abalou a comunidade de Nova Andradina. Familiares, amigos e vizinhos acompanharam com expectativa o desenrolar das buscas, que infelizmente tiveram um desfecho doloroso. As autoridades seguem acompanhando o caso.