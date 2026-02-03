Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

PECUÁRIA

Mercado bovino aquece com reajustes de preços para completar escalas nos frigoríficos

Compradores elevam valores da arroba em diferentes regiões do país para manter abates e atender demanda

Gabriela Porto

Frigoríficos de várias regiões do Brasil ajustam preços da arroba para completar escalas de abate. - Foto: Divulgação
Frigoríficos de várias regiões do Brasil ajustam preços da arroba para completar escalas de abate. - Foto: Divulgação

O mercado de carne bovina apresentou maior dinamismo nesta terça-feira (3), com frigoríficos ajustando os preços da arroba do boi para garantir o preenchimento das escalas de abate nos próximos dias. Segundo dados do Cepea, negócios ocorreram em regiões estratégicas, como Sorriso (RO), Dourados (MS), Cassilândia (MS), Rio Verde (GO) e Triângulo Mineiro (MG), com reajuste de até 5 reais por arroba e escalas de 3 a 7 dias.

No Noroeste do Paraná, o levantamento indicou reajuste de 10 reais por arroba, evidenciando o aquecimento do mercado e a disposição de compradores em fechar negócios rapidamente para não interromper o fornecimento de carne ao mercado consumidor.

Estratégia dos frigoríficos

Frigoríficos têm ajustado preços de forma estratégica, às vezes priorizando lotes de fêmeas, para completar as escalas curtas e manter a operação fluida. Essa movimentação ajuda a melhorar a liquidez do mercado, garantindo que negócios que estavam em espera sejam concretizados.

Alguns vendedores, entretanto, optam por postergar a entrada de animais no mercado, apostando em novos reajustes. Esse comportamento indica confiança na tendência de alta e reflete o equilíbrio entre oferta e demanda no setor.

Variação regional e efeitos no setor

O aumento de preços não se distribui de forma homogênea pelo país. Em polos como Sorriso e Dourados, a intensidade das negociações é maior, enquanto regiões como Triângulo Mineiro e Rio Verde registram escalas menores, mas igualmente importantes para o abastecimento nacional.

Analistas do Cepea destacam que os frigoríficos monitoram a oferta de animais e a demanda do mercado, utilizando reajustes como instrumento para garantir estabilidade nas operações e evitar interrupções na cadeia produtiva.

Perspectiva para os próximos dias

O cenário atual sugere estabilidade temporária nos preços, com expectativa de que a liquidez continue favorecendo os negócios. A movimentação estratégica dos frigoríficos indica uma competitividade crescente, com foco em manter abates regulares e atender a demanda do mercado consumidor de forma eficiente.

O setor pecuário acompanha de perto a evolução dos preços, utilizando as escalas curtas como parâmetro para ajustar compras, equilibrar oferta e demanda e garantir continuidade na produção de carne.

