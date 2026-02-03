Mercado bovino aquece com reajustes de preços para completar escalas nos frigoríficos

O mercado de carne bovina apresentou maior dinamismo nesta terça-feira (3), com frigoríficos ajustando os preços da arroba do boi para garantir o preenchimento das escalas de abate nos próximos dias. Segundo dados do Cepea, negócios ocorreram em regiões estratégicas, como Sorriso (RO), Dourados (MS), Cassilândia (MS), Rio Verde (GO) e Triângulo Mineiro (MG), com reajuste de até 5 reais por arroba e escalas de 3 a 7 dias.
No Noroeste do Paraná, o levantamento indicou reajuste de 10 reais por arroba, evidenciando o aquecimento do mercado e a disposição de compradores em fechar negócios rapidamente para não interromper o fornecimento de carne ao mercado consumidor.
Estratégia dos frigoríficos
Frigoríficos têm ajustado preços de forma estratégica, às vezes priorizando lotes de fêmeas, para completar as escalas curtas e manter a operação fluida. Essa movimentação ajuda a melhorar a liquidez do mercado, garantindo que negócios que estavam em espera sejam concretizados.
Alguns vendedores, entretanto, optam por postergar a entrada de animais no mercado, apostando em novos reajustes. Esse comportamento indica confiança na tendência de alta e reflete o equilíbrio entre oferta e demanda no setor.
Variação regional e efeitos no setor
O aumento de preços não se distribui de forma homogênea pelo país. Em polos como Sorriso e Dourados, a intensidade das negociações é maior, enquanto regiões como Triângulo Mineiro e Rio Verde registram escalas menores, mas igualmente importantes para o abastecimento nacional.
Analistas do Cepea destacam que os frigoríficos monitoram a oferta de animais e a demanda do mercado, utilizando reajustes como instrumento para garantir estabilidade nas operações e evitar interrupções na cadeia produtiva.
Perspectiva para os próximos dias
O cenário atual sugere estabilidade temporária nos preços, com expectativa de que a liquidez continue favorecendo os negócios. A movimentação estratégica dos frigoríficos indica uma competitividade crescente, com foco em manter abates regulares e atender a demanda do mercado consumidor de forma eficiente.
O setor pecuário acompanha de perto a evolução dos preços, utilizando as escalas curtas como parâmetro para ajustar compras, equilibrar oferta e demanda e garantir continuidade na produção de carne.