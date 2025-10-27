Mercado de marketing cobra mais do que técnica, aponta especialista

A busca por espaço no mercado do marketing digital está cada vez mais competitiva. E, para se destacar, não basta dominar ferramentas ou ter perfil criativo. A avaliação é de Mariana Marques, profissional de Recursos Humanos com 11 anos de experiência e que atua há três anos na agência 80 20.

Visão de negócios e atualização constante

Segundo Mariana, o setor muda rapidamente — e acompanhar esse ritmo exige estudo contínuo e capacidade de enxergar cada projeto como parte de um negócio maior.

“As pessoas que estão se destacando… são pessoas que olham o business, que entendem o business, que buscam se aprofundar. Toda hora as coisas mudam.”

Ela relembrou que a agência surgiu quando o marketing digital ainda engatinhava no Estado e que a adaptação às novas tecnologias — como a inteligência artificial — se tornou parte do dia a dia das equipes.

Desafio do comportamento profissional

Mariana também apontou que o grande gargalo do mercado, atualmente, não está apenas no domínio técnico:

“O que mais nos chama a atenção no 80 20 é a postura profissional… lembrar que está em um ambiente corporativo.”

Para ela, a ideia de que agências são espaços totalmente livres de regras pode prejudicar quem busca crescer na área:

“A criatividade não pode extrapolar. É uma empresa, um ambiente profissional.”

Apagão de mão de obra e oportunidades

A especialista concorda que o setor vive falta de profissionais preparados — algo que tem sido tema constante no rádio e no mercado de comunicação sul-mato-grossense.

“Hoje a gente vê que está faltando essa postura corporativa mesmo.”

Questionada sobre qual seria a principal dica para quem busca uma vaga, Mariana foi direta:

“Com certeza” — ao defender que comportamento profissional deve vir junto da qualificação técnica.

