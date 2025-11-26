Mercado Escola da UFMS destaca produção local e inovação sustentável

A comercialização de produtos no Mercado Escola da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) ocorre nesta quinta-feira (27). Agricultores familiares, acadêmicos e empreendedores criativos oferecem ao público uma variedade de alimentos frescos, hortifrutis, pães, bolos, queijos, além de produtos artesanais, cosméticos naturais, itens de design autoral e opções de presentes sustentáveis.

A comercialização ocorre no pavilhão de comercialização do Mercado Escola, ao lado do Ginásio Moreninho, em Campo Grande. O espaço fortalece a economia local e incentiva a produção responsável, e funciona como vitrine para iniciativas inovadoras desenvolvidas na UFMS.

A Coordenadora do Mercado Escola da UFMS, Aline Gomes da Silva, exalta que 2025 foi um marco para toda a equipe técnica e convida toda a comunidade a prestigiar as últimas comercializações do ano.