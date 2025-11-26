Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ECONOMIA LOCAL

Mercado Escola da UFMS destaca produção local e inovação sustentável

Feira reúne alimentos, artesanato e design autoral no pavilhão ao lado do Ginásio Moreninho

Redação RCN67-CG

Mercado Escola reúne agricultores familiares, acadêmicos e empreendedores criativos com produtos frescos – Foto: Divulgação/ Mercado Escola
Mercado Escola reúne agricultores familiares, acadêmicos e empreendedores criativos com produtos frescos – Foto: Divulgação/ Mercado Escola

A comercialização de produtos no Mercado Escola da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) ocorre nesta quinta-feira (27). Agricultores familiares, acadêmicos e empreendedores criativos oferecem ao público uma variedade de alimentos frescos, hortifrutis, pães, bolos, queijos, além de produtos artesanais, cosméticos naturais, itens de design autoral e opções de presentes sustentáveis.

A comercialização ocorre no pavilhão de comercialização do Mercado Escola, ao lado do Ginásio Moreninho, em Campo Grande. O espaço fortalece a economia local e incentiva a produção responsável, e funciona como vitrine para iniciativas inovadoras desenvolvidas na UFMS.

A Coordenadora do Mercado Escola da UFMS, Aline Gomes da Silva, exalta que 2025 foi um marco para toda a equipe técnica e convida toda a comunidade a prestigiar as últimas comercializações do ano.

“A equipe do Mercado Escola está muito feliz com o caminho trilhado em 2025, e agradecemos com carinho a parceria de toda a comunidade UFMS no início desta jornada. O final do ano está chegando, e com ele, nossa temporada de comercialização terá uma pausa. Mas ainda dá para aproveitar para desfrutar das nossas deliciosas comidas típicas, artesanatos exclusivos, hortaliças fresquinhas e o ambiente agradável que só o Mercado Escola tem”, afirma Aline.

A comercialização no Mercado Escola da UFMS, realizada tradicionalmente às quintas-feiras. Inicia às 10h30 e segue até 18h30, e é realizada no Pavilhão de Comercialização do Mercado Escola, na Cidade Universitária, ao lado do Ginásio Moreninho.

*Com informações do Mercado Escola da UFMS

