Mercado Escola da UFMS destaca produção local e inovação sustentável

A comercialização de produtos no Mercado Escola da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) ocorre nesta quinta-feira (27). Agricultores familiares, acadêmicos e empreendedores criativos oferecem ao público uma variedade de alimentos frescos, hortifrutis, pães, bolos, queijos, além de produtos artesanais, cosméticos naturais, itens de design autoral e opções de presentes sustentáveis.
A comercialização ocorre no pavilhão de comercialização do Mercado Escola, ao lado do Ginásio Moreninho, em Campo Grande. O espaço fortalece a economia local e incentiva a produção responsável, e funciona como vitrine para iniciativas inovadoras desenvolvidas na UFMS.
A Coordenadora do Mercado Escola da UFMS, Aline Gomes da Silva, exalta que 2025 foi um marco para toda a equipe técnica e convida toda a comunidade a prestigiar as últimas comercializações do ano.
“A equipe do Mercado Escola está muito feliz com o caminho trilhado em 2025, e agradecemos com carinho a parceria de toda a comunidade UFMS no início desta jornada. O final do ano está chegando, e com ele, nossa temporada de comercialização terá uma pausa. Mas ainda dá para aproveitar para desfrutar das nossas deliciosas comidas típicas, artesanatos exclusivos, hortaliças fresquinhas e o ambiente agradável que só o Mercado Escola tem”, afirma Aline.
A comercialização no Mercado Escola da UFMS, realizada tradicionalmente às quintas-feiras. Inicia às 10h30 e segue até 18h30, e é realizada no Pavilhão de Comercialização do Mercado Escola, na Cidade Universitária, ao lado do Ginásio Moreninho.
