Mesmo com perna amputada, homem escala muro e furta escola em Mundo Novo

Um homem de 29 anos foi indiciado pela Polícia Civil após invadir e furtar uma escola municipal em Mundo Novo, no sul de Mato Grosso do Sul, durante a madrugada do último sábado (5).

Apesar de ser amputado de uma das pernas, o suspeito conseguiu escalar um muro de cerca de dois metros para cometer o crime.

Segundo as investigações, ele entrou em um Centro de Educação Infantil da cidade e levou um televisor, um aparelho receptor e um tapete. Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar o autor, que já é conhecido por envolvimento em outros crimes patrimoniais.

Após ser localizado e conduzido à delegacia, o homem confessou o furto. Ele foi indiciado por furto qualificado, com agravantes pelo uso de escalada e por ter agido durante o período noturno.

Câmeras de segurança flagraram o momento do furto – Vídeo/Polícia Civil de MS

*Com informações da Polícia Civil de MS