Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

Orçamento

Mesmo com reforço no caixa, Saúde perde R$ 80 milhões em áreas estratégicas

Orçamento da Secretaria de Saúde é redistribuído e atinge programas ligados ao atendimento no interior e à prevenção

Ana Lorena Franco

Crédito suplementar reforça fundo da Saúde e remaneja recursos entre programas - Reprodução/Agência Brasil
Crédito suplementar reforça fundo da Saúde e remaneja recursos entre programas - Reprodução/Agência Brasil

O Governo de Mato Grosso do Sul autorizou um reforço milionário na área da Saúde por meio da abertura de crédito suplementar, que destina R$ 80 milhões ao Fundo Especial de Saúde (FESA), responsável pelo custeio e pela manutenção do sistema estadual, enquanto promove cortes de igual valor em programas ligados à atenção regionalizada e à vigilância em saúde, conforme decreto publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (29).

O crédito suplementar faz parte de um pacote mais amplo de remanejamento orçamentário e redefine a distribuição interna dos recursos da Secretaria de Estado de Saúde, com impacto direto na forma como o dinheiro público será aplicado ao longo do ano.

Na prática, o Estado mantém o volume total de investimentos, porém altera prioridades, o que pode gerar impactos diretos na ponta do atendimento e nas ações preventivas.

Reforço no custeio da Saúde

A maior parte do aporte concentra-se na manutenção da estrutura do FESA, com a seguinte divisão de valores

  • R$ 70 milhões para despesas de custeio e funcionamento;
  • R$ 10 milhões para outras despesas operacionais.

O governo justifica esse tipo de reforço como necessário para garantir a continuidade dos serviços, pagamento de contratos e funcionamento da rede estadual, especialmente em um cenário de alta demanda por atendimentos.

Cortes atingem atenção regionalizada

Ao mesmo tempo em que reforça o fundo de custeio, o decreto cancela R$ 50 milhões destinados à Atenção à Saúde Regionalizada, área responsável por organizar e fortalecer o atendimento fora dos grandes centros, aproximando os serviços da população do interior.

A redução chama atenção porque a política de regionalização é apontada como fundamental para diminuir filas, deslocamentos de pacientes e sobrecarga em hospitais de referência.

Vigilância em saúde perde R$ 30 milhões

Outro corte significativo atinge a Vigilância em Saúde com foco em Saúde Única, que perde R$ 30 milhões no orçamento.

Esse setor atua na prevenção e no monitoramento de doenças, incluindo ações integradas entre saúde humana, animal e ambiental, consideradas estratégicas após a experiência da pandemia e diante do avanço de doenças transmitidas por vetores.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos