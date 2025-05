Mestrado da FGV oferece 36 bolsas para profissionais da comunicação com foco social

Profissionais que atuam em organizações sociais, fundações, áreas de responsabilidade social de empresas ou com políticas públicas têm até o dia 12 de junho para se inscrever no processo seletivo do Mestrado Profissional em Comunicação Digital e Cultura de Dados, oferecido pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Ao todo, estão disponíveis 36 bolsas de estudo integrais, voltadas especialmente a quem atua em projetos de impacto social.

O programa é fruto de uma parceria entre a Escola de Comunicação da FGV, a Fundação Itaú e a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). O curso tem previsão de início no segundo semestre deste ano e pretende formar profissionais preparados para lidar com as transformações digitais e os desafios contemporâneos da comunicação.

Foco em impacto, diversidade e inovação

Das bolsas integrais oferecidas, 30 são financiadas pela Fundação Itaú e 6 pela própria FGV. A seleção prioriza candidatos que já atuam no terceiro setor, em organizações da sociedade civil, áreas de ESG (ambiental, social e governança) ou órgãos públicos.

Outros critérios considerados são a experiência em liderança e a diversidade de perfil — étnico-racial, regional e de gênero.

O curso também está alinhado aos debates mais atuais da área. Entre os temas abordados na grade curricular estão cultura de dados, estratégias digitais e os impactos da inteligência artificial na comunicação.

Segundo a direção da FGV, o objetivo é capacitar profissionais que possam atuar tanto no mercado quanto na produção acadêmica.

Formação para o novo cenário digital

O diretor da Escola de Comunicação da FGV, Marco Ruediger, afirma que o curso responde a uma demanda urgente do mercado por profissionais com preparo técnico e visão crítica.

“A digitalização avança em todas as áreas. Precisamos de gente pronta para enfrentar os desafios que vêm com ela, como o uso de inteligência artificial e as mudanças nos modelos de relacionamento e informação”, diz.

A proposta do curso também contempla a formação de pesquisadores e docentes, além de profissionais com perfil para liderar processos de inovação em comunicação dentro de suas instituições.

Como se inscrever

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem preencher o formulário de inscrição online e apresentar documentos como projeto de pesquisa, currículo, carta de motivação e carta de recomendação. As informações completas estão disponíveis no site da FGV.

O curso é presencial e será realizado em São Paulo.

*Com informações da FGV