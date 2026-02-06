Veículos de Comunicação
Meteorologista explica atuação da ZCAS e aponta trégua no fim de semana

Natálio Abrahão alerta para retorno das chuvas nos próximos dias em Mato Grosso do Sul

Karina Anunciato

Natálio Abrahão, no estúdio da Rádio Massa Campo Grande Foto: Karina Anunciato
As chuvas intensas registradas nos últimos dias em Mato Grosso do Sul acenderam o alerta para riscos de alagamentos e transbordamento de rios, especialmente nas bacias do Taquari e do Aquidauana. O cenário tem mobilizado órgãos de monitoramento e defesa, diante da elevação rápida dos níveis dos rios.

Em entrevista, o meteorologista Natálio Abrahão explicou que o volume elevado de chuva está associado à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno que transporta grande quantidade de umidade da região amazônica para o Centro-Oeste.

“Diferente das frentes frias, a ZCAS provoca chuvas continuadas, que podem durar vários dias”, afirmou.

Segundo ele, a combinação entre altas temperaturas e grande aporte de umidade favoreceu a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, capazes de despejar grandes volumes de chuva em curto período. “O solo já estava encharcado por chuvas anteriores, o que reduz a capacidade de absorção e aumenta o escoamento superficial, elevando rapidamente o nível dos rios”, explicou.

Regiões como Rochedo, Corguinho e municípios do Centro-Norte do estado registraram volumes acima da média histórica. Além disso, as chuvas nas cabeceiras dos rios, inclusive em áreas do Mato Grosso, contribuíram para o aumento da vazão em Mato Grosso do Sul.

Previsão do Tempo e Alerta para Próximos Dias

Para os próximos dias, a previsão indica uma trégua temporária. “Devemos ter um fim de semana com predomínio de sol e temperaturas mais amenas, o que ajuda a reduzir o encharcamento do solo”, disse o meteorologista. No entanto, ele alerta que as chuvas devem retornar a partir da próxima semana, com pancadas isoladas típicas do verão.

O especialista também chamou atenção para o período do Carnaval, quando há previsão de calor intenso e possibilidade de chuvas localizadas, principalmente na região sudeste do Estado. “Não será chuva o dia todo, mas pancadas fortes à tarde podem ocorrer”, destacou.

Recomendações e Cuidados

Além do risco de enchentes, Natálio alertou para a incidência elevada de descargas elétricas, comuns nesse tipo de instabilidade. A recomendação é que a população fique atenta aos alertas oficiais e evite áreas de risco, como margens de rios e locais abertos durante tempestades.

Acompanhe a entrevista completa:

