Meteorologista explica atuação da ZCAS e aponta trégua no fim de semana

As chuvas intensas registradas nos últimos dias em Mato Grosso do Sul acenderam o alerta para riscos de alagamentos e transbordamento de rios, especialmente nas bacias do Taquari e do Aquidauana. O cenário tem mobilizado órgãos de monitoramento e defesa, diante da elevação rápida dos níveis dos rios.

Em entrevista, o meteorologista Natálio Abrahão explicou que o volume elevado de chuva está associado à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno que transporta grande quantidade de umidade da região amazônica para o Centro-Oeste.

“Diferente das frentes frias, a ZCAS provoca chuvas continuadas, que podem durar vários dias”, afirmou.

Segundo ele, a combinação entre altas temperaturas e grande aporte de umidade favoreceu a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, capazes de despejar grandes volumes de chuva em curto período. “O solo já estava encharcado por chuvas anteriores, o que reduz a capacidade de absorção e aumenta o escoamento superficial, elevando rapidamente o nível dos rios”, explicou.

Regiões como Rochedo, Corguinho e municípios do Centro-Norte do estado registraram volumes acima da média histórica. Além disso, as chuvas nas cabeceiras dos rios, inclusive em áreas do Mato Grosso, contribuíram para o aumento da vazão em Mato Grosso do Sul.

Previsão do Tempo e Alerta para Próximos Dias

Para os próximos dias, a previsão indica uma trégua temporária. “Devemos ter um fim de semana com predomínio de sol e temperaturas mais amenas, o que ajuda a reduzir o encharcamento do solo”, disse o meteorologista. No entanto, ele alerta que as chuvas devem retornar a partir da próxima semana, com pancadas isoladas típicas do verão.

O especialista também chamou atenção para o período do Carnaval, quando há previsão de calor intenso e possibilidade de chuvas localizadas, principalmente na região sudeste do Estado. “Não será chuva o dia todo, mas pancadas fortes à tarde podem ocorrer”, destacou.

Recomendações e Cuidados

Além do risco de enchentes, Natálio alertou para a incidência elevada de descargas elétricas, comuns nesse tipo de instabilidade. A recomendação é que a população fique atenta aos alertas oficiais e evite áreas de risco, como margens de rios e locais abertos durante tempestades.

