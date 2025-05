Michelle Bolsonaro participa de encontro com mulheres em Sidrolândia no dia 24 de maio

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro estará em Sidrolândia no próximo dia 24 de maio para participar do encontro “Mulheres do Mato Grosso do Sul com Michelle Bolsonaro – Juntas, transformando o Brasil”, promovido pelo núcleo feminino do Partido Liberal (PL Mulher).

A atividade começa às 9h, com abertura dos portões prevista para as 7h30, e deve se estender até o início da tarde.

O evento marca a posse oficial de Naiane Bittencourt como nova presidente estadual do PL Mulher em Mato Grosso do Sul. A vice-presidência será ocupada por Mariana Amaral. Ambas passam a conduzir o braço feminino do partido no estado no período pós-eleições municipais.

A realização ocorre em meio ao processo de reorganização partidária e de fortalecimento das estruturas internas após o pleito de 2024. A expectativa dos organizadores é reunir apoiadoras, lideranças locais e representantes de núcleos municipais do PL Mulher de diferentes cidades sul-mato-grossenses.