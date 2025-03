Histórias que transformam sonhos inspiram mulheres no Delas Day

Patrícia Ferreira da Silva encontrou no artesanato um caminho para sua independência financeira. Ela viu, na venda de sabonetes, uma oportunidade para realizar a festa de 15 anos de sua filha, Isabelle Ferreira. Agora, as duas transformaram a atividade em um negócio familiar.

Dona da Rowena Saboaria, em Três Lagoas, Patrícia fabrica sabonetes artesanais e complementa a renda com crochê e macramê. “Eu faço parte desse movimento por meio da Associação de Artesãs de Três Lagoas. Eles nos apresentaram o Sebrae, que nos ajuda com várias oportunidades”, conta Patrícia, que recebe suporte da entidade há mais de quatro anos.

Ela é um exemplo de como o empreendedorismo feminino cresce em Mato Grosso do Sul e como eventos como o Delas Day fazem a diferença na vida de milhares de mulheres.

Com uma programação recheada de palestras, painéis e oficinas, o Delas Day reuniu mais de 3 mil pessoas no Bosque Expo, em Campo Grande. O evento, que é realizado nos dias 26 e 27 de março, discute liderança, diversidade e protagonismo feminino, atraindo participantes de todo o estado.

Painel “Desenvolvimento com elas, presente em construção” – Foto: Duda Schindler

A primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, participou da mediação do painel “Desenvolvimento com elas, o presente em construção”, e destacou a importância da iniciativa.“Delas Day foi construído com muita dedicação, carinho e respeito. Queremos passar informação e inspiração para essas mulheres que se deslocaram de tantas cidades. Elas querem mais conhecimento para empreender e crescer”, afirmou.

O evento também foi palco para anunciar um importante avanço. A diretora técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, revelou que um fundo de aval será lançado nesta quinta-feira (27), para facilitar o acesso ao crédito para mulheres empreendedoras. “Nosso objetivo é impulsionar o crescimento dos negócios liderados por mulheres, garantindo que elas tenham condições reais de investir e expandir”, afirmou Sandra.

De acordo com Sandra, o crédito muitas vezes é uma barreira para empreender. “A ideia é garantir até 100% do financiamento contratado. As mulheres precisam estar preparadas para empreender e essa é uma oportunidade valiosa”, explicou.

Com uma programação diversa, o Delas Day reafirma seu compromisso de apoiar e fortalecer mulheres empreendedoras, provando que conexões e conhecimento são fundamentais para transformação social e econômica.

Durante o evento, Maristela França, coordenadora do programa Empreendedorismo Feminino, do Sebrae/MS, ressaltou a importância da capacitação contínua para as empreendedoras. “O conhecimento é a chave para um negócio sustentável. Eventos como o Delas Day proporcionam não apenas aprendizado, mas também oportunidades reais de crescimento e networking”, afirmou.

Com uma programação diversa, o Delas Day segue até esta quinta-feira (27), com expectativas de reunir mais de 6 mil pessoas. Inscrições ainda estão abertas.