Setor florestal impulsiona economia do MS e atrai bilhões em investimentos

Durante entrevista ao programa Agro é Massa, nesta terça-feira (22), Dito Mário, diretor executivo da Reflore/MS, destacou o crescimento acelerado do setor florestal no Mato Grosso do Sul, que deverá receber investimentos de até R$ 32 bilhões até 2032, segundo relatório da XP Investimentos.

O desenvolvimento se concentra principalmente na região leste do estado e envolve avanços sociais, econômicos e ambientais.

A base florestal no estado passou por uma ampla estruturação nos últimos 20 anos, com foco na recuperação de áreas degradadas.

Dito Mário durante Agro é Massa – RCN 67

“Começamos esse trabalho há bastante tempo, quando havia até 11 milhões de hectares improdutivos, principalmente na região leste” – Dito Mário, diretor executivo da Reflore/MS

O plantio de eucalipto surgiu como solução viável para solos de baixa fertilidade e ajudou a transformar a paisagem econômica da região.

Ele ressaltou que medidas governamentais como a desoneração da licença ambiental para o plantio de eucalipto foram determinantes para o avanço do setor. Além disso, fatores como a topografia favorável, a extensão das propriedades rurais e o preço competitivo da terra contribuíram para consolidar o estado como polo atrativo para grandes grupos industriais.

A estrutura montada também fortaleceu o chamado “efeito multiplicador”, com aumento da demanda por profissionais como motoristas, operadores de máquinas e técnicos em logística. “Hoje faltam pessoas para preencher as vagas, o que mostra o dinamismo do setor”, afirmou o diretor. Ele também destacou o papel das instituições de ensino e qualificação, como Senai e Sebrae, na formação da mão de obra local.

Com a instalação de grandes indústrias como Suzano, Eldorado, Bracell e Arauco, cidades como Três Lagoas experimentaram transformações profundas. Em duas décadas, a população local mais que dobrou, e houve crescimento expressivo em áreas como educação, saúde e comércio.

O foco do setor, segundo Dito, continua sendo a Costa Leste do estado. Já há expansão em municípios como Inocência, Bataguassu, Camapuã e Figueirão. A região deve continuar recebendo novos empreendimentos graças à infraestrutura, ao potencial de expansão e à qualidade da terra. “Nosso desafio agora é atrair mais gente capacitada para manter esse ritmo de crescimento”, concluiu.

Confira a entrevista completa, durante o Agro é Massa desta terça-feira (22):