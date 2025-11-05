Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

Milho — Plantio & Preços

Verão avança no milho e MS registra altas regionais; Dourados fecha a R$ 56/saca

Arthur Ayres e Adriano Hany

Cotações reagem com ajustes por praça e qualidade - Foto: Reprodução/ Canal Rural
Cotações reagem com ajustes por praça e qualidade - Foto: Reprodução/ Canal Rural

O plantio do milho 1ª safra no Brasil chegou a 42,8% até sábado, com avanço frente à semana anterior. Em Mato Grosso do Sul, a janela de verão é menor; porém, os preços locais reagiram. São Gabriel do Oeste fechou a R$ 51,86/saca (+1%), Chapadão do Sul a R$ 51,53 (+0,86%), e Maracaju a R$ 54,62 (+~1%), segundo Grão Direto. Em Dourados, a Royal Rural apontou R$ 56/saca.

Além disso, a melhora de produtividade da 2ª safra reforça estoques regionais e sustenta negócios pontuais. Entretanto, o produtor observa câmbio, frete e demanda interna antes de aumentar volumes. Assim, o mercado trabalha com ajustes finos por praça e qualidade.

Agora, quem tem milho de melhor padrão encontra prêmios locais. Já quem mira contratos avalia paridade com fábricas e integração ao cluster de aves e suínos. Portanto, o foco segue no custo logístico e no timing de venda.

