Milho — Safra 24/25 (2ª)

Produtividade do milho salta 61,7% em MS; Norte lidera e Maracaju puxa produção

Arthur Ayres e Adriano Hany

Levantamento de campo indica salto de produtividade e produção - Foto: Reprodução/ Aprosoja MS
Levantamento de campo indica salto de produtividade e produção - Foto: Reprodução/ Aprosoja MS

A Aprosoja/SIGA-MS confirmou um salto expressivo na 2ª safra de milho 2024/2025. A produtividade média subiu de 67 sc/ha para 108 sc/ha (+61,7%). Além disso, a produção alcançou 13,9 milhões t (+64,8%), com área de cerca de 2,1 milhões ha. O levantamento percorreu quase 30 mil km e avaliou 1.300 propriedades.

A região Norte exibiu os maiores índices: Alcinópolis (173,79 sc/ha), Chapadão do Sul (167,08 sc/ha) e Costa Rica (163,38 sc/ha). Enquanto isso, o eixo Maracaju–Itaporã–Ponta Porã–Dourados, responsável por quase 40% da produção, manteve liderança em volume. Maracaju se destacou com 267 mil ha e 1,84 milhão t colhidas.

Agora, o produtor ajusta o planejamento da próxima janela, porque os ganhos vieram de clima mais favorável e manejo melhorado. Portanto, a recomendação técnica mira sanidade, nutrição e timing de plantio, para consolidar produtividade elevada, mesmo com custos apertados.

