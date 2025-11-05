Produtividade do milho salta 61,7% em MS; Norte lidera e Maracaju puxa produção

A Aprosoja/SIGA-MS confirmou um salto expressivo na 2ª safra de milho 2024/2025. A produtividade média subiu de 67 sc/ha para 108 sc/ha (+61,7%). Além disso, a produção alcançou 13,9 milhões t (+64,8%), com área de cerca de 2,1 milhões ha. O levantamento percorreu quase 30 mil km e avaliou 1.300 propriedades.

A região Norte exibiu os maiores índices: Alcinópolis (173,79 sc/ha), Chapadão do Sul (167,08 sc/ha) e Costa Rica (163,38 sc/ha). Enquanto isso, o eixo Maracaju–Itaporã–Ponta Porã–Dourados, responsável por quase 40% da produção, manteve liderança em volume. Maracaju se destacou com 267 mil ha e 1,84 milhão t colhidas.