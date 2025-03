Militar das Forças Armadas é preso ao tentar entrar em evento de Carnaval com granada

Um militar das Forças Armadas foi preso durante a Operação Carnaval, em Campo Grande, ao tentar entrar em um evento portando uma granada fumígena. O caso aconteceu na Esplanada Ferroviária e chamou a atenção da Polícia Militar, que realizava a segurança do local.

De acordo com o comandante do Policiamento Metropolitana, coronel Almeida, o militar foi flagrado ainda na entrada do evento, quando agentes notaram sua atitude suspeita ao tentar se desfazer de uma pochete.

Dentro do acessório, os policiais encontraram o artefato, que, embora não tivesse explosivos, continha agente químico que, ao ser acionado, geraria grande quantidade de fumaça.

“Se ele acendesse aquele dispositivo no meio da multidão, poderia causar pânico e provocar um incidente muito maior, com risco de ferimentos e tumulto”, explicou o coronel Almeida.

Ainda segundo a Polícia Militar, o suspeito estava com um isqueiro, o que indica que pretendia ativar a granada no meio do evento. Ele foi detido e encaminhado à Polícia Civil, onde foi autuado por furto e posse irregular de artefato restrito, uma vez que admitiu ter subtraído o objeto do quartel onde serve.

Operação Carnaval 2025

O carnaval em Campo Grande contou com com um reforço policial de 250 a 400 homens, na Esplanada Ferroviária, dependendo da noite. Segundo o balanço da PM, o feriado foi marcado por tranquilidade, com poucas ocorrências graves registradas. Além da detenção do militar, houve outras duas ocorrências significativas: um flagrante de tráfico de drogas e a prisão de um motorista em estado de embriaguez.

Mais de 6 mil pessoas motoristas foram abordados para realizar o teste de alcoolemia, destes, 433 pessoas se recusaram.