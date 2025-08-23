Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

REDE

Ministério da Cultura inicia mapeamento de salas de cinema em instituições públicas

Mapeamento inclui universidades, museus e centros culturais para fortalecer a circulação de cinema brasileiro

Ana Lorena Franco

Salas públicas e equipamentos culturais podem se inscrever até 19 de setembro - Reprodução/Agência Brasil
Salas públicas e equipamentos culturais podem se inscrever até 19 de setembro - Reprodução/Agência Brasil

O Ministério da Cultura abriu um cadastramento nacional de salas de cinema e equipamentos culturais geridos por instituições federais para criar a futura Rede de Salas Públicas de Cinema, com objetivo de ampliar o acesso à produção audiovisual brasileira e modernizar espaços de exibição de filmes. O levantamento identifica onde estão os espaços, como universidades, museus e centros culturais, e coleta informações sobre infraestrutura, gestão e programação.

O cadastramento é realizado em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e pode ser feito em mapa.cultura.gov.br/oportunidade até 19 de setembro e permite que instituições que exibem filmes de forma esporádica ou regular integrem a rede, gerando oportunidades de troca de experiências e parcerias, além de contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e inclusivas.

A iniciativa visa fortalecer a circulação de obras nacionais, incentivar a capacitação de exibidores e adaptar salas de cinema para atender melhor o público, inspirando-se em projetos bem-sucedidos como o Cinemas em Rede, que conecta salas universitárias desde 2012. Equipamentos culturais como teatros, bibliotecas, galerias e centros culturais também podem participar, ampliando o alcance da rede e promovendo a difusão da cultura pelo país

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos