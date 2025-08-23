Ministério da Cultura inicia mapeamento de salas de cinema em instituições públicas

O Ministério da Cultura abriu um cadastramento nacional de salas de cinema e equipamentos culturais geridos por instituições federais para criar a futura Rede de Salas Públicas de Cinema, com objetivo de ampliar o acesso à produção audiovisual brasileira e modernizar espaços de exibição de filmes. O levantamento identifica onde estão os espaços, como universidades, museus e centros culturais, e coleta informações sobre infraestrutura, gestão e programação.

O cadastramento é realizado em parceria com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e pode ser feito em mapa.cultura.gov.br/oportunidade até 19 de setembro e permite que instituições que exibem filmes de forma esporádica ou regular integrem a rede, gerando oportunidades de troca de experiências e parcerias, além de contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e inclusivas.

A iniciativa visa fortalecer a circulação de obras nacionais, incentivar a capacitação de exibidores e adaptar salas de cinema para atender melhor o público, inspirando-se em projetos bem-sucedidos como o Cinemas em Rede, que conecta salas universitárias desde 2012. Equipamentos culturais como teatros, bibliotecas, galerias e centros culturais também podem participar, ampliando o alcance da rede e promovendo a difusão da cultura pelo país